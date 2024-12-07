鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至125元，預估目標價為2750元
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由124.28元上修至125元，其中最高估值130.93元，最低估值106.2元，預估目標價為2750元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|130.93(130.93)
|159.84
|197.24
|最低值
|106.2(106.2)
|122.01
|150.33
|平均值
|122.43(122.09)
|143.26
|171.15
|中位數
|125(124.28)
|145.71
|172.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|363,255,000
|539,628,860
|659,210,830
|最低值
|348,457,000
|397,721,220
|430,387,160
|平均值
|354,072,870
|462,744,510
|566,043,980
|中位數
|353,167,330
|460,132,660
|591,680,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電熄火、18千金跌多漲少 電子五哥挺身維繫紅盤
- 營收速報 - 緯穎(6669)11月營收374.65億元年增率高達93.27％
- 台積電恐被反壟斷調查，台股還有行情嗎？
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，資安逆襲，集團股輪番表現，該如何選股?
下一篇