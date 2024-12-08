跟著台積電腳步！聯電期、元大美債20年期及日本東證期12/9納入夜盤交易
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-08 15:58
期交所將於明 (9) 日正式推出「臺灣中型 100 指數期貨」，繼台積電期貨在 2024 年 1 月納入夜盤交易，期交所亦同步將聯電期貨 (UMC)、元大美債 20 年 ETF 期貨 (UBT) 及日本東證期貨 (TOCOM) 納入盤後交易時段。期交所強調，主要基於相關標的與國際行情高度連動，且具備良好流動性與市場需求。未來將持續檢視商品納入夜盤的可行性，以即時滿足交易人的多元需求。
日本東證期貨是日本主要的商品期貨交易所之一，成立於 1984 年。它專注於各種商品的期貨和選擇權交易，包括能源 （原油、天然氣）、金屬（黃金、白銀、銅）和農產品 (大豆、橡膠) 等。以往交易時間通常為早上和下午，隨著盤後交易的納入，增加更多交易的靈活性。
在全球金融市場中，許多交易所已經提供延長交易時間，這樣的措施有助於提升期交所的競爭力。且讓投資者可以在盤後進行風險對沖，增加獲利，減少潛在的市場風險。隨著全球市場的發展，許多國際交易所都在延長交易時間，讓更多商品加入夜盤，也是因應國際趨勢。
期交所表示，透過臺灣中型 100 指數期貨的推出及盤後交易標的的擴充，不僅強化了期貨市場商品的多元性，亦回應市場對中型股及夜盤交易的需求。未來，期交所將持續研發創新商品，優化交易環境，為市場參與者創造更多價值，推動臺灣期貨市場穩健發展。
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