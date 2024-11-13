向矽谷招手！資誠攜手證交所赴美為新創板招商 艾瑪斯科技分享來台上市經驗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 11:20

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為推動壯大資本市場政策，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今年再度與台灣證券交易所，前往全球高科技、AI 及 BIO 生技新藥新創產業重鎮美國矽谷舉辦前進台灣資本市場座談會，說明台灣資本市場優勢及來台上市規劃等主題，由去年掛牌上市的 AMAX-KY（艾瑪斯科技）分享成功來台上市經驗，並實地參訪北加州以及德州多家美國新創企業，強化台灣資本市場與美國優質新創企業的連結。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌表示，台灣資本市場優良，期望共創雙贏，壯大高科技與生技生態系。

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證交所副總經理杜惠娟致詞時表示，台灣被譽為科技島，許多在海外打拼的臺灣企業皆期盼能來台上市，而迄今自美國來台上市公司累計九家，皆表現優異。此外，台灣證交所不論在市值、交易量及周轉率皆名列前茅，因此上市後勢必對公司知名度有相當程度提升，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率的募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，並具有資訊透明及體制健全等優點，有助提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來臺上市，優化企業體質。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致詞時指出，資誠長期以來協助企業轉型，上市不僅可讓企業轉型，最佳化營運模式提升公司的估值，更可引進策略股東以及機構投資人，健全薪酬結構以吸引並留住人才，為企業的永續發展提供最重要的平台與推力。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師梁嬋女指出，台灣資本市場提供理想的融資環境和堅實的基礎，助力企業長遠成功。台灣擁有優越的創新能力、豐富的產業鏈資源和高效的上市流程，這些優勢提升企業上市效率並吸引投資者信心。政府推動的友善企業政策，如稅務優惠、研發補助和人才引進，進一步增加吸引力，促進本地及國際企業投資。這些政策不僅支持本地企業的成長，也吸引更多國際企業前來投資，提升臺灣資本市場的國際競爭力。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師郭加龍強調，台灣資本市場為美國企業提供穩健且策略性的發展平台，是實現全球布局的理想選擇。台灣資本市場相較其他市場更容易進行增資（SPO），提升了企業資金運作的靈活性和效率，助力企業在國際市場中脫穎而出。

儘管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，台灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，包含上市規章透明、審查時效、上市後籌資便捷及國際化程度等方面均表現優異。今年證交所更以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，規劃三大策略及十大方針，促進資本市場健全發展，充分發揮平台功能，鼓勵上市公司運用資金拓展全球視野。面對全球資本市場密切的競合關係，台灣證券交易所將持續關注企業供應鏈的布局規劃，由專責團隊提供海外企業專業精緻的上市前服務，與上市公司朝永續發展目標持續攜手同行邁向未來。

這次的訪美推動行程，除個別拜訪美西及達拉斯等地多家企業外，證交所亦與熟悉當地企業文化與產業特性的資誠聯合會計師事務所以及中國信託證券團隊代表進行深度交流，希望透過資源整合及夥伴關係，持續深化當地市場服務，協助美國新創企業來台上市募資及穩健發展。