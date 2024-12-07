鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credicorp LtdBAP-US的目標價調升至204.63元，幅度約3.12%
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credicorp Ltd(BAP-US)提出目標價估值：中位數由198.45元上修至204.63元，調升幅度3.12%。其中最高估值214.75元，最低估值153.39元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Credicorp Ltd評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀2位。
Credicorp Ltd今(7日)收盤價為190.11元。近5日股價下跌3.12%，標普指數上漲1.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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