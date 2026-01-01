鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-2.36元，預估目標價為265.00元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.4元上修至-2.36元，其中最高估值-2.04元，最低估值-2.81元，預估目標價為265.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.04(-2.04)
|-0.6
|2.12
|3.86
|最低值
|-2.81(-2.81)
|-3.07
|-2.66
|-2.07
|平均值
|-2.4(-2.41)
|-1.91
|-0.24
|0.87
|中位數
|-2.36(-2.4)
|-1.86
|-0.43
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.01億
|27.22億
|33.54億
|39.89億
|最低值
|22.06億
|25.54億
|25.38億
|33.14億
|平均值
|22.31億
|26.10億
|30.96億
|36.20億
|中位數
|22.21億
|25.91億
|31.01億
|36.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
