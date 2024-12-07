鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.48元，其中最高估值1.88元，最低估值1.09元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.88(1.88)
|4.66
|7.01
|8.29
|最低值
|1.09(1.09)
|0.77
|3.12
|4.38
|平均值
|1.45(1.43)
|2.57
|4.55
|6.34
|中位數
|1.48(1.45)
|2.44
|4.41
|6.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|137.38億
|174.84億
|211.32億
|227.98億
|最低值
|131.36億
|136.41億
|165.43億
|175.00億
|平均值
|133.94億
|156.54億
|183.36億
|203.89億
|中位數
|133.69億
|155.77億
|180.87億
|206.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.45
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|39.40億
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為190.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至250元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為250.00元
上一篇
下一篇