鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.31元，其中最高估值1.46元，最低估值1.25元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.46(1.46)1.922.11.88
最低值1.25(1.25)1.211.251.4
平均值1.33(1.34)1.531.641.72
中位數1.31(1.33)1.511.731.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值891.14億1,150.52億1,156.03億1,047.98億
最低值602.16億729.77億750.27億1,047.98億
平均值808.56億953.94億984.18億1,047.98億
中位數841.92億961.68億1,035.08億1,047.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.891.401.091.28
營業收入674.17億898.76億785.86億826.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSET

相關行情

台股首頁我要存股
Energy Transfer LP - Unit17.345-0.66%

