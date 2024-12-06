鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為15.55元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元上修至0.27元，其中最高估值0.43元，最低估值0.17元，預估目標價為15.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.43)
|0.75
|0.87
|1.54
|最低值
|0.17(0.17)
|0.19
|0.19
|0.3
|平均值
|0.27(0.26)
|0.46
|0.62
|0.85
|中位數
|0.27(0.27)
|0.53
|0.69
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|309.04億
|306.54億
|312.47億
|324.61億
|最低值
|279.47億
|284.42億
|290.52億
|300.80億
|平均值
|293.85億
|295.84億
|301.06億
|306.99億
|中位數
|295.22億
|295.68億
|302.90億
|303.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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