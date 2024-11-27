【量大強漲股整理】台股震盪回檔下跌破季線，是買點?還是賣點?川普揚言課徵關稅，對AI股有救嗎，如何解讀?

鉅亨研報 2024-11-27 18:07

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 409.86 億元，投信買超 26.16 億元，自營商賣超 139.57 億元，三大法人賣超 523.28 億元，其中，投信連續八日買超，累計買超額 390.36 億 ，另外，外資與自營商都連續賣超兩日。

‌



美國股市漲跌互見，昨晚聯準會公布 11 月會議紀錄，官員對通膨正在緩解，以色列與黎巴嫩達成停火協議，道瓊與標普指數雙雙創下史上新高紀錄，道瓊上漲 123.74 點，那指上漲 119.46 點，標普上漲 34.26 點 費半指數下跌 60.36 點，(TSM-US) 台積電 ADR 下跌 0.67%，FED 會議紀要顯示降息暫停的門檻仍高，若數據如預期官員將持續支持降息 ，中性利率的不確定性需要漸進式地放鬆貨幣政策，(DELL-US) 戴爾，財測不及華爾街預期 股價重跌逾 10%；台股方面，川普表示要對中國大陸進口商品加徵 10%，墨西哥和加拿大開徵 25% 關稅影響，今日受到川普關稅利空影響下，開低震盪，因 AI、台積電、半導體等翻黑甚至跌幅加大，加上貨櫃三雄，賣壓湧現，(2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海、(2609-TW) 陽明回檔下，加權指數，今日開低震盪走低，終場下跌 343.98 點，收在 22334.78 點，成交量增加至 3717.33 億，今日收量增黑 K 棒，指數跌破季線大關，不過未出現量能失控現象，加上近期盤勢震盪，國家隊都有在做護盤，昨日回檔就買超 59.9 億元，金管會昨日信心喊話，強調緊盯國際情勢變化，適時祭出相應政策；就基本面來說，上市櫃公司今年前十月營收約 35.58 兆元，年增 12%，為歷年同期最高，基本面無虞，整理後將有在上機會，「川普 2.0」提前發威，將有助上市櫃公司 11、12 月業績，年終法人、集團作帳行情蓄勢待發，獲利成長性高的還是電子股，相關的概念股如、台積電先進封測相關股、CoWoS、GB200 供應鏈、光通訊 CPO、網通、電池備援模組 BBU、車用電子股，都可列為口袋名單，目前選股將重於選市。

權值股，護國神山，(2330-TW) 台積電守住千元大關，下跌 0.99%，收在 1000 元

，(NVDA-US) 輝達，目前的人工智慧晶片高度依賴台積電的代工服務，加上台積電在高雄首座 12 吋廠開始進駐機台為 2025 年量產暖身；其次是該廠比預期早逾半年進機；第三是高雄廠量產後，將與新竹寶山 2 奈米廠南北大串聯，生產全球技術最先進的晶片，預料蘋果、超微等大廠都將是首批客戶，台積電在半導體領域的首選，先進製程技術上的領先地位不容忽視，基於台積電強大的市場地位和技術優勢；股價整理後將有機會在上；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.96%，收在 196.5 元，川普近日揚言，將在上任的第一天對中國加徵 10% 的關稅，並對來自加拿大及墨西哥的商品額外徵收 25% 的關稅。針對此一情況，鴻海董事長劉揚偉於 27 日表示，從目前的形勢來看，這無疑是一場國與國之間的博弈，鴻海將保持觀望，等待局勢明朗後，制定出相應的對策來應對可能的變化，劉揚偉進一步指出，鴻海集團擁有強大的全球布局優勢，這使得公司能夠在面對貿易壁壘或關稅影響時，比競爭對手更具韌性和彈性，他相信，這樣的布局將幫助鴻海減少關稅措施帶來的負面影響，並能在不確定的全球經濟環境中繼續維持競爭優勢；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.34%，收在 1250 元，聯發科在 10 月的營收表現亮眼，達到了 511.17 億元，成功突破 500 億元大關，較前月增長 14.42%，並較去年同期成長了 19.4%，美系外資預計，明年聯發科在高階手機市場的市佔率將達到 30%，並預測公司明年的毛利率將穩定在 46% 至 48% 之間，聯發科已預定台積電的 CoWoS 產能，以支援未來的技術發展，展現出其在未來市場中的競爭潛力。

強勢族群，佳螢點名預告的光通訊、車用概念股雙雙點火；車用零組件 (1319-TW) 東陽，受惠北美旺季加持！東陽前 10 月 EPS 7.34 元創高 盤中飆逾 8%，再創波段新高! 逆勢大盤走高向上；一度來到 120 元大關，東陽繼前三季獲利登頂之後，營收再締新猷，10 月自結合併營收為 22.61 億元，月增 4.11%、年增 6.33%，為歷史排行第六高，稅前淨利 4.96 億元，較去年同期成長 22%，刷新歷年同期紀錄，投信買超 3286 張，持續向上表態。

另外擁有多元題材的車用股，昨日節目點明預告的，和大（1536-TW）和高鋒（4510-TW）將攜手國內半導體先進封裝溫控技術龍頭業者，進軍檢測巿場，下月將共同投資成立新公司大芯科技，聚焦後段測試分選機（Handler）與溫度控制（ATC, Active Thermal Control）系統；(4510-TW)高鋒，不僅是 (母公司和大) 電動車 +(本身)機器人 +(跨入)CoWos 三題材護體下，股價就是噴出! 發動!

2024 年起，更在 AI 浪潮快速席捲全球下，CSP 業者開始導入 800G 規格，受惠光通訊產業規格升級、周期縮短、市場規模提升，台系供應鏈因與美系業者合作關係更為緊密，川普上任後，預期將進一步針對光通訊供應鏈進行貿易管制，中國大陸以外地區，目前除【台灣】外，尚無其他國家或地區供應鏈，有足夠代工量，能承接自中國大陸供應鏈外移的生產製造需求，，隨著台積電主導 CPO 架構發展，將帶動更多台系業者投入光通訊中上游領域，台系光通訊供應鏈垂直整合能力提高，不僅有助於市占率提升，對於獲利也將帶來更好的成長動能；今日光通訊股相對強勢，相對抗跌。

(3450-TW) 聯鈞，上漲 2.09%，收在 244 元，目前是全球前三大雷射二極體封測 EMS 廠，專注於光資訊、光通訊產品及功率半導體的封裝測試，投信連續七日共買超 3391 張，技術面站回 5 日、10 日、月均線之上，均線糾結蓄勢待發，據券商報告，預期聯鈞在 2024 年的營收將增長 22.52%，隨著 AI 驅動光通訊產品需求的增加，且美系客戶對非中國供應商的交貨比例提升，聯鈞未來的發展前景被看好，設定目標價為 270 元，進一步反映出對其未來營運表現的信心。

(4979-TW) 華星光，盤中創下新高，收在 169 元，華星光在 10 月的營收達到 3 億 2952 萬元，較前月增長 1.53%，年增率則為 0.54%。公司主要的客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用領域聚焦於資料中心。隨著華星光積極投入 800G 光收發模組及共同封裝光學元件（CPO）的研發，未來市場前景被看好，預期將有更強勁的增長動能。這些新技術的發展將有助於公司在光通信領域的競爭力提升，並擴展在高效能資料中心市場的份額。

台股震盪回檔下跌破季線，是買點? 還是賣點

川普揚言課徵關稅，對 AI 股有救嗎，如何解讀?

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

11/27 強勢股分享

【上市量大上漲股】

11/27 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4991-TW) 環宇 - KY

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師