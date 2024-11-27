〈國泰金法說〉李長庚：不用把川普當洪水猛獸 要懂得趨吉避凶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 20:14

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國泰金今 (27) 日舉行法說會，李長庚會後受訪時談及川普對於金融市場影響，他認為，川普有二大特點，第一，他的決策很快、也可以很快改變，因此，我們的回應必須抓緊這個節奏；第二，他的基本思維就是讓美國偉大，他要取消全體的協議，希望美國很大、很強，只要一對一，每個國家都不能占他便宜，只能他占你便宜。

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李長庚說，對個別的企業來講，其實貿易政策影響性不是那麼直接，反而是國與國之間的影響，相對比較大一點。從川普 2016 年上台執政來看，他最在意的就是經濟發展，以及股票市場的表現，他的所有政策基本上都是希望能夠讓美國股市發展得好，不能因為他的關稅政策下來，導致股票跌個 20%、30%，這不是他所要的。

李長庚強調，只要了解他的思維之後，就會知道他政策裡面的關鍵點在哪，哪些國家將來的利益可能造成比較大的影響，即可採取「趨吉避凶」。李長庚說，聽到川普兩個字不用發抖，還是要自己想辦法活下去，而且要活得好。

川普近日釋出第一波行動，將在上任第一天簽署行政命令，對墨西哥、加拿大進口商品課徵 25% 關稅，並額外對中國進口商品「稅上加稅」。對此，李長庚認為此舉是「項莊舞劍、意在沛公」，川普真正的目標很明確就是中國，只要和目標對象的關聯度愈高，受到池魚之殃程度就愈高，因此，就可以知道哪些產業需要趨吉避凶、做一些調整，這是我們目前可以做的地方。

李長庚說，我們無法預期川普今天講關稅多加 10%，接下來會不會加到 40% 或減少至 6%，只能說把他的競選政見拿出來看一看，了解他的邏輯，自己提前做好調整。李長庚直言，選上了就是選上了，未來勢必要與川普共舞，「既然要與川普共舞，那你就跳得優雅一點吧」。

他認為，川普本身影響威力很大，影響面有好有壞，舉例來說，他在任時，股市表現是好的，重點在於了解他的政策走向，把客戶與資產配置引導到好的方向，這是我們可以努力的方向。