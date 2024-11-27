為愛投保！凱基人壽首推「醫+意」 強化手術醫療、意外傷害保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 15:33

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伴侶間情感的長久維繫，不僅仰賴心靈契合，更需要雙方在價值觀和未來規劃上達成共識。凱基人壽首推「醫 + 意」投保組合，透過「凱基人壽超術配手術終身保險」、「凱基人壽好多意終身傷害暨兒童傷害失能保險附約」，強化手術醫療和意外傷害保障，建議伴侶可透過規律適足的保險規劃，來奠定穩健且充足的保障基礎。

伴侶攜手共度人生的旅程中，總有不可預測的風險發生，自身與伴侶的生活就會連帶受到影響，尤其是面對突如其來的重大傷病或意外，所衍生出的龐大醫療支出，甚至工作收入長期中斷，都將帶給雙方沉重的生活壓力。因此，凱基人壽建議，除了做好規律的財務安排，更應強化醫療險和意外險保障，將愛的承諾轉化為實質的守護的力量。

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凱基人壽指出，「超術配」保障內容涵蓋手術醫療保險金、特定處置保險金和創傷縫合處置保險金，當有手術或治療處置需求時，可幫助分擔手術費用，同時可選擇其他治療處置，增加治療方式的彈性。

若意外事故較為嚴重，投保組合中的「好多意」保障範圍除了涵蓋意外身故保險金或喪葬費用保險金、重大燒燙傷保險金外，還包含意外失能保險金，以及每年生存給付，最高 15 年的意外第 1~6 級失能安養保險金，得減輕伴侶的照護壓力。

考量若不幸罹患重大傷病，恐將面臨更高額的醫療費用及更長期的工作收入損失，對個人及伴侶將造成更為沉重的壓力。凱基人壽建議可以進一步強化重大傷病保障，投保「凱基人壽醫卡守護重大傷病定期健康保險」。