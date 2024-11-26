〈財報〉柯爾百貨第三度下修全年財測 暗示年底購物旺季不旺

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-26 23:20

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柯爾百貨 (Kohl"s) 周二 (26 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 11/2) 財報，由於服裝和鞋類業務疲軟下調全年財測展望，這也暗示即將到來的年底購物季恐怕面臨挑戰，讓即將上任的執行長 Ashley Buchanan 壓力山大。

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展望未來，柯爾百貨預估 2024 會計年度全年營收將下滑 7% 至 8%，較先前預估的 4% 至 6% 降幅進一步下調，已連續第三季下修。

而全年每股獲利料介在 1.20 至 1.50 美元區間，也比先前預測的 1.75 至 2.25 美元還低。此外，全年同店銷售降幅估 6% 至 7%，遜於先前預期的 3% 至 5% 的降幅。

根據財報，柯爾百貨第三季營收報 35.1 億美元，遠不及分析師預估的 36.4 億美元、淨利報 2,200 萬美元，合每股賺 0.2 美元，不及去年同期的淨利 5,900 萬美元或每股獲利 0.53 美元，也輸給分析師預期的每股獲利 0.28 美元。

值得注意的是，柯爾百貨第三季同店銷售額年減 9.3%，遠不及分析師預估的 5.19% 平均降幅，也是連續第 11 季下滑。

柯爾百貨現任執行長 Tom Kingsbury 對於第三季業績評論說，服裝和鞋類業務銷售依然疲軟，其中 Sephora、家具裝飾和禮品等領域的成長無法抵銷核心業務下滑的拉力。

對於未來展望，Kingsbury 透露由於第三季業績表現不佳，再加上競爭對手環伺，預估今年財務前瞻更為保守。

此外，柯爾百貨本周一表示，現任執行長 Tom Kingsbury 將辭任，由手工藝品零售商 Michaels 執行長 Ashley Buchanan 接任，自明年 1 月 15 日生效，這將是該公司三年內第三位新任執行長。