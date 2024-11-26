騰訊代理的任天堂Switch 明年3月起停止中國eShop服務
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 20:19
根據路透周二 (26 日) 報導，騰訊 (00700-HK) 代理的任天堂 Switch 表示，中國 eShop 和其他線上服務將從 2026 年 3 月 31 日起逐步停止營運，其中包括銷售或提供付費和免費遊戲與軟體，到 2026 年 5 月 15 日關閉所有服務。
報導指出，這項舉措只會影響購買官方中文版主機的玩家，因為許多中國玩家選擇其他版本，這些版本可以與中國以外的主機連接。
另據公告，現在推出面向所有中國 Nintendo Switch 用戶的回饋計畫，包括指定時間內中國 Nintendo Switch 遊戲機擁有者，可免費領取最多 4 款下載版任天堂遊戲或工具軟體的兌換碼；可領取的遊戲包括《超級瑪利歐 奧德賽》、《精靈寶可夢 Let"s Go！皮卡丘》等。
不過中國 Nintendo Switch 遊戲機、相關配件、遊戲片的銷售以及官方保固和維修等均不受影響。
騰訊 2019 年宣布與日本任天堂合作，在中國代理發售任天堂 Switch 主機，官網消息指出，用戶可以在 Nintendo eShop 中購買下載版軟體等內容。
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