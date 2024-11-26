〈富邦財經論壇〉羅瑋揭2025全球經濟三大趨勢 資產配置「股優於債」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 11:37

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川普明年 1 月走馬上任，羅瑋指出，為達成「讓美國再次偉大」目標，在完全掌控共和黨與國會參眾兩院的有利情勢下，預期將加速推動各項政經改革，創造專屬於自己的歷史定位，除了改革聯邦體制、加強移民管制、永久化稅改等政策，對外也包含退出巴黎協議、提高貿易關稅，及各項外交策略調整，因此將讓區域政治及國際貿易關係產生不同程度的變化，對美國及全球政經環境造成影響。

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羅瑋直言，全球化正式壽終正寢，全球經貿合作將徹底碎片化。此外，對美國享有鉅額貿易順差，並被列入匯率操縱觀察名單的國家，將承受沈重壓力，美國將以各個擊破的方式施壓，除了增加購買美國商品，縮減對美貿易順差外，企業要在美國增加投資設廠，而央行外匯政策也必須更加透明，未來面臨較大的政治面升值壓力。

2025 年市場三大基調

首先，羅瑋認為，美國經濟表現將連動 2025 年全球經濟成長，美國若未過度激進調整政經政策，隨主要央行陸續調降利率環境限制性程度，各國服務業活動持續擴張，終端需求回溫讓製造業開始回補庫存，將帶動生產重新成長。在此之下，全球經濟將呈現溫和成長，美國經濟也可望保持韌性實現軟著陸。

其次，美國的對外政策亦將牽動俄烏戰爭、中東局勢等區域地緣政治及貿易關係變化，川普可能施壓俄烏及中東談判，若俄烏戰爭停火並進入協商談判，有助提振歐洲景氣復甦及風險偏好。同時，隨美國陸續與部分國家達成經貿共識，產業庫存回補將有助提振亞洲出口國家貿易活動。

此外，2022 年以來主要央行強調決策將仰賴數據決定 (data dependent)，相關經濟數據大多屬於落後指標，讓政策調整存在過慢風險；各國經濟情勢不同也導致央行間行動出現差異，各主要央行將進行貨幣政策正常化，逐步調整利率往中性水準靠攏。

2025 年資產配置「股優於債」

展望 2025 年，羅瑋認為，仍需注意三大潛在風險，包括美國政治及景氣的不確定性、主要央行調降政策過於緩慢與彼此間的差異，以及資金將隨風險情緒變化快速轉移加大金融市場震盪。

隨著 Fed 啓動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現；經濟改善預期和央行寬鬆政策有助提振歐股、日股信心；新興市場表現則取決美國政經政策變化及市場投資氛圍。整體而言，明年資產配置仍是「股優於債」。