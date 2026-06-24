鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 20:03

台北富邦銀行 23 日舉行「2026 富邦雙率論壇」，吸引眾多企業與法人客戶參與。富邦金控 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋指出，下半年全球市場關鍵變數仍在 Fed 利率路徑、AI 投資結構性調整與地緣風險，並針對經濟軟著陸、再加速或停滯性通膨提出三大因應情境。北富銀總經理郭倍廷則強調，台灣企業處於 AI 供應鏈關鍵位置，面對台幣與國際資金變動，更需結合避險思維。

郭倍廷表示，2026 年下半年全球正處於多重趨勢交會的關鍵時刻，美國期中選舉、主要央行貨幣政策分歧，以及地緣政治對通膨與資本流動的影響，均將牽動利率與匯率市場變化。台灣企業在全球 AI 供應鏈中扮演重要角色，面對台股、台幣及國際資金流向的變動，更需要結合市場洞察、避險思維與資金規劃。北富銀將持續以金融專業陪伴企業客戶掌握趨勢脈動，並依不同市場情境提供策略建議，協助客戶在變局中管理風險、穩定經營。

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展望 2026 下半年，羅瑋指出，全球市場關鍵變數仍在美國利率路徑、AI 投資擴張與地緣風險。6 月 FOMC 會議釋出偏鷹訊號，18 位官員中有 9 位認為年底前至少應升息 1 碼，其中 6 位預期升息 2 碼，加上美國聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 多次重申抑制價格上漲的承諾，使市場對短期降息的期待降溫，並引發股債市同步下跌。

另一方面，AI 軍備競賽已從科技題材延伸至資本市場議題，雲端服務供應商透過發債與股權融資支撐資本支出，科技巨頭 5 年期信用違約交換 (CDS) 上揚也反映信用風險需加強關注。

羅瑋進一步分析，AI 發展並非單純泡沫議題，而是全球經濟正在面臨「AI 投資結構性調整」，目前缺乏核心技術與明確獲利模式的 AI 概念股仍有修正風險，但 AI Agent 與企業應用正推動生產效能提升，並帶動台灣 2026 年第一季 GDP 成長。

面對下半年變局，他提出三大情境，若整體經濟受控軟著陸，企業應優化現金配置、鎖定利率並強化流動性管理；若進入再加速成長情境，可把握股權融資、策略投資及企業併購機會；若出現停滯性通膨，則須啟動流動性應變計畫、削減非核心資本支出並提高避險覆蓋率。

北富銀金融交易處資深協理張培忠則針對全球金融市場利匯率進行分析。他表示，2026 年下半年利匯率市場仍將受通膨、央行政策與地緣變數牽動。美元方面，美國就業、PMI 與零售銷售數據仍具韌性，PCE 高於 Fed 目標，加上 AI 基礎建設投資與美股企業財報表現吸引資金流入美元資產，預估美元指數於 99 至 102 間偏強震盪。

歐元則受到能源價格推升通膨與經濟下行風險影響，區間看 1.12 至 1.17；日圓仍面臨金融帳流出、利差套利交易與財政壓力等結構性因素，區間看 155 至 170；人民幣則在出口改善與內需偏弱並存下，由政策維持穩匯與防資本外流，區間看 6.6 至 6.85。

北富銀金融行銷處副總經理蘇怡君指出，全球外匯與衍生性商品交易量持續成長，2025 年全球外匯市場均日成交量達 9.6 兆美元，三年成長 28%，美元仍主導 89.2% 的交易，新興市場貨幣占比亦逐步提升。