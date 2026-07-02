〈富邦財經論壇〉羅瑋分析下半年全球政經三大主軸 5成機率經濟軟著陸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-02 22:10

2026 年下半場，全球經濟在通膨韌性與地緣政治干擾下，持續面臨挑戰，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，供給面衝擊、央行貨幣政策、AI 資本支出將是牽動下半年全球政經的三大主軸，預估全球經濟仍有五成機率順利軟著陸。台北富邦銀行資深副總經理吳傳文表示，雖然各國央行維持高利率使金融市場波動加劇，但在美國尖端科技、澳洲關鍵礦產、台灣 AI 供應鏈、太空商機與光通訊等五大戰略主題帶動下，實體世界的新一輪資本支出大循環已正式啟航。

羅瑋分析下半年全球政經三大主軸 5成機率經濟軟著陸。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

面對全球經濟成長放緩與地緣政治風險，羅瑋分析，下半年全球政經情勢將受三大主軸牽動，首先，美國與伊朗雖達成階段性停火共識，降低了航運封鎖與油價失控的短期風險，但後續核協議及經貿談判仍具高度不確定性，中東地緣衝突尚不能視為完全解除。

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在央行貨幣政策方面，全球主要央行走向高度分歧。美國聯準會 (Fed) 在最新會議中展現鷹派態度，粉碎年底前再度降息的期待，市場必須逐步適應「High for Longer」的高利率環境；反觀歐洲與日本則受到通膨與物價上漲壓力，紛紛於六月升息一碼。

最值得關注的是，當前雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 資本支出佔營運現金流比重已直逼九成八，這場全球科技巨頭的「AI 軍備競賽」已導致五年期信用違約交換 (CDS) 上行。羅瑋提醒，這顯示市場信用風險溢價正在抬頭，投資人須密切留意高估值科技股的「融資脆弱性」風險。

儘管如此，富邦預估全球經濟仍有五成機率順利軟著陸，在此情境下，具備穩健現金流與強大定價能力的龍頭企業，以及中短天期高評級債券，將是攻守兼備的配置首選。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文則從產業層面指出，AI 的發展正從過去純粹的軟體與聊天機器人應用，進一步擴展至資料中心、能源、衛星通訊與終端裝置等實體世界，正式引爆全球新一輪的資本大循環，並催生出五大最具潛力的投資主題。

首要焦點仍是作為尖端技術與資本聚集地的美國。美股在第四季即將迎來期中選舉週期，歷史經驗顯示，當選舉不確定性消除後，美股往往重新回歸基本面。過去三十年的資料反映，期中選舉後，美股多以科技、通訊、非必需消費反彈力道最強，自當年第三季至隔年第二季的平均累計報酬率皆超過兩成；下半年隨著通膨步入正軌，地緣政治趨緩，此前受到壓抑的小型股也將迎來補漲契機。

第二大趨勢則是兼具經濟與戰略價值的世界級礦業大國—澳洲。在能源轉型與全球儲能需求水漲船高的推動下，掌握全球大宗工業、黃金、鐵礦石及關鍵鋰礦的澳洲，其原物料板塊大受其惠。今年以來全球原物料價格創下自 2021 年以來最高年漲幅，大幅推升澳洲礦業股獲利。包括亞馬遜等大型外資也紛紛前往澳洲擴建 AI 與雲端基礎設施。在內需回溫與公共投資擴張下，澳洲今年預期將升息七十五至一百個基點，獨步主要國家，其利差優勢將吸引更多全球資金流入。

在這波 AI 大循環中，台灣供應鏈則毫無疑問地扮演核心硬體算力的角色。羅瑋指出，台灣在先進製程晶片、高階伺服器及高速網通設備的全球市佔率分別高達九成、七成與五成。吳傳文進一步補充，隨著輝達新一代 Rubin 平台與 Feynman GPU 將於下半年至明後年逐步提升銷售，台灣的先進製程晶圓代工、先進封裝 (CoWoS) 與 AI 測試族群都將是直接受惠者。

此外，市場由 NVIDIA GPU 獨強逐步轉向雲端大廠自研 ASIC 晶片的階段，將更仰賴台灣的晶片測試與複雜封裝。在邊緣 AI 帶動下，智慧型手機與 AI PC 的升級潮，也將讓光通訊、散熱、軸承等利多利多範圍從大型權值股進一步擴散至中小型成長股。

第四大藍海市場則是燦若繁星的「太空商機」。受地緣政治衝突影響，各國政府將預警系統與安全衛星通訊列為國防重點，全球政府太空支出持續創下新高，美國更規劃二十年投入五千多億美元。隨在軌衛星數量暴增，低軌衛星已成為未來產業成長焦點。在 SpaceX、Starlink 等領導廠商加速發展衛星直連手機應用的推動下，預計 2030 年六 G 技術步入商業化階段，全球太空經濟規模至 2034 年預估將突破一兆美元。