南僑旗下皇家可口登錄興櫃交易 早盤大逾50%

南僑 ( 1702-TW ) 旗下皇家可口 ( 7791-TW ) 在台上市上櫃 IPO 案正式啟動，由凱基證券任主辦券商，在今 ( 26) 日登錄興櫃交易，早盤最高價達 92 元，漲幅達 50.91%，皇家可口公司 2024 年前 10 月自結稅後純益 3.49 億元，每股純益達 4.99 元。

皇家可口公司成立於 1986 年，登錄興櫃交易參考價爲每股 61 元，推薦券商包括凱基證券及玉山證券，並由南僑 ( 1702-TW ) 持股達 72.51%，同時，能率亞洲 ( 7777-TW ) 也持有 1200 張，持股比例爲 1.71%。

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南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案，先前南僑完成以每股 61 元對南僑原有股東釋出 1.9 萬張皇家可口 股票，此一釋股案也讓南僑獲 11.59 億元的資金挹注。