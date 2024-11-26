統一集團桃園航空城物流園區今動土 爲單一園區投資最大規模

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-26 13:50

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統一 (1216-TW) 企業集團以持續提供美好生活服務為宗旨，由統一超商 (2912-TW) 斥資 235 億元興建桃園航空城物流園區在 (26) 日動工，預計將在 2028 年取得使用執照後啟用，將可提供逾 1000 個在地工作機會，為統一繼新市、台中港、民豐等物流園區後，第四座大型物流園區，也是單一園區投資金額最大。

統一企業集團計畫在北、中、南、高等區建置大型複合式多溫層物流園區，在北部地區則選擇「桃園航空城計畫優先產業專用區」做為發展用地，統一超商向桃園市政府透過公開標售取得「H 基地」2 萬 5522 坪土地，經一年半的建築規劃並取得建造執照後動土，為繼新市、台中港、民豐等物流園區後，第四座大型物流園區，也是單一園區投資金額最大。

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統一企業集團 桃園航空城物流園區總樓地板面積 7 萬坪，由劉培森建築師事務所執行設計，以綠建築為規劃，園區營運效率納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進 AS/RS 自助倉儲系統、AGV 無人搬運車、Sorter 自動分揀機及其他自動化 / 智能科技的運用；不同溫層的物流中心同時進駐，亦可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，以達成減碳效果，呼應 2050 年淨零排放政策。

統一集團桃園航空城物流園區與建示意圖。(圖：統一提供)