富邦金前10月狂賺逾1300億元寫史上同期次高 EPS 9.27元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 16:35

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富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日公布 2024 年 10 月自結稅後純益 91 億元，創下歷年 10 月新高；累計前 10 月合併稅後純益 1302.9 億元，寫下歷年前 10 月次高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 為 9.27 元。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單月獲利創歷年 10 月新高紀錄，台北富邦銀行、富邦證券累計前 10 月獲利皆續創歷年同期新高。

富邦人壽 10 月稅後純益為 57.7 億元，累計前 10 月稅後純益為 837.2 億元，分別較去年同期成長 293% 及 88%，創下歷年 10 月最高及歷年前 10 月第二高紀錄。本月主要投資收益來源是處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。

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在股市方面，10 月國內外指數維持高檔，富邦人壽伺機實現資本利得；債市部分，反映美國穩健的經濟表現，10 月公債利率於美國聯準會降息後反彈，策略上保有充足流動性部位，以彈性因應美國大選後的市況變化。

匯市方面，富邦人壽表示，市場調整美國降息預期，伴隨公債利率走升，10 月美元兌台幣反彈後震盪整理，將關注美國大選後政經局勢變化，對整體匯率市場的影響持續調整。

富邦人壽個體累計前 10 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 928 億元，較去年同期成長 15%，總保費收入 (Total Premium) 達 2908 億元，較去年同期成長 9%，預估皆排名業界第二；10 月初年度保費 86 億元，較去年同期成長 5%，總保費收入 296 億元，較去年同期亦成長 5%，預估皆排名業界第二。

富邦人壽商品策略持續轉向以分期繳及保障型商品為主，累計前 10 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 423 億元，較去年同期成長 25%，個人健康及傷害險亦較去年同期成長 69%。10 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 10 月稅後純益 22.1 億元，今年以來每月單月獲利皆較去年同期成長，累計前 10 月稅後純益 273.1 億元，較去年同期成長 23%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，海外消費需求強勁帶動信用卡簽帳金額成長，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 9% 及 39%，整體營收較去年同期成長 17%。截至 10 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1136%，維持良好資產品質。

富邦產險 10 月稅後純益 0.5 億元，反映當月依帳齡提存呆帳準備、風災及商業火險大型案件損失等影響，惟公司承保及投資表現仍維持良好動能，累計前 10 月稅後純益 34.9 億元。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，10 月整體簽單保費 51.8 億元，其中以水險成長 94% 表現最為亮眼；健康傷害險及新種險業務成長亦優於市場約 1%~5%。累計前 10 月簽單保費收入 557.5 億元，年成長 12%，簽單市佔率 24.4%，將持續加速數位轉型並推動異業合作，以增加客戶觸及率，維持市場領先地位。