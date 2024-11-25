〈房產〉房價上漲預期扭轉 需求回溫須等待一個訊號

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-25 12:30

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營建業營業氣候測驗點，轉為上揚至 103.83 點，月增 2.62 點，結束連 3 跌，不過，對於房市，台經院仍認為，買氣低迷，需等待放款條件放寬後，需求才可望回溫。

台經院表示，營造業受惠公共建設預算提升和高科技業者持續推進建廠計畫，不過，不動產業兩樣情，由於央行信用管制擴大、房貸審核趨嚴和利率上升，使 10 月交易量下降，房市買氣低迷。

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展望未來，由於 2025 年我國整體公共建設預算將超越今年的 7800 億元，可望有效挹注產業發展動能，再者，高科技業者持續推進建廠計畫，有利於機電整合工程業者接單，台經院預估整體營造業景氣將以好轉視之。

不動產業方面，由於中央銀行祭出第七波選擇性信用管制，擴及族群眾多，且房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低，以及排隊等撥款狀況頻傳，代表銀行限縮房貸讓消費者購屋態度仍謹慎。