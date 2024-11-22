〈房產〉打炒房見效 央行提三個數據 房市過熱現象緩和

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 17:36

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中央銀行今 (22) 日公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月大減 234.23 億元至 876.23 億元，創 3 月以來新低，同時，新青安承作占比降至 32.64%，也創去年 9 月以來新低，但房貸利率則創下 2009 年 1 月以來新高，顯示房貸審核變嚴。

央行說明，10 月工作天數較上個月少，房貸情勢是否延續至 11 個月還要再觀察，暫難說已成為一個大趨勢，但政府健全房市措施開始發酵，六都買賣移轉量是先行指標。

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央行進一步指出，房市變動不像股市會短期迅速反應，需要時間觀察變化，很難從 1-2 個月的數據看到向下的趨勢，但從本月的數據來看，房市過熱現象緩和。

另一方面，由於房貸審核轉嚴，且新青安的認定條件也更嚴，10 月房貸利率達 2.201%，創 2009 年 1 月以來新高，而新青安占房貸比重降至 32.64%，創去年 9 月來新低。

據統計，六都 10 月交易量合計為 19643 棟，月減 12.8%，其中，台北市月減 0.2%，新北市月減 23.0%，桃園市月減 5.2%，台中市量縮 18.4%，高雄市月減 15.1%，台南市是唯一量增的縣市，較 9 月小幅成長 3.9%。

與去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數年減 6.6%，增減互見，其中，台北市年減 0.2%，新北市年減 26.8%，桃園市年增 6.7%，台中市年增 10.4%，台南市年減 15.5%，高雄則年增 0.5%。