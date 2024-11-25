〈房產〉桃園房市熱 桃園區重回房價龍頭寶座 大溪房價漲勢冠居

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 11:15

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桃園市近年來受惠於外縣市民眾相繼移入，區域房價支撐力道足，房仲業者彙整實價資料，過去一向為桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情竟已被「老大哥」桃園區超過。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園中壢區近年來高鐵特區周邊發展逐漸飽和，建商推案往蛋白區域外擴，因此拉低整體平均行情。

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據實價登錄，截至 10 月為止，桃園各行政區平均預售成交行情以桃園區達 49.6 萬元最高，該區過去 2022 年平均新案行情約每坪 38.4 萬元，歷經數年後，房價成長幅度高達 29.2%，不管是平均新案單價、新案房價漲幅皆勝過過去桃園房市熱區的中壢區。

賴志昶分析，桃園區近年來重劃區議題濃厚，新興重劃區就包含中路特區、經國重劃區以及小檜溪重劃區，另外早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落，本身又為全台人口第二多的鄉鎮市區，在地市場需求旺盛、物件供給成熟，自然讓區域房市頗具增值空間。

至於中壢區房市，賴志昶認為，綜觀實價登錄資料，全桃園市成交最高單價之預售案，仍僅出現在中壢區之青埔特區，顯示有「青龍國」之稱的桃園高鐵特區，仍是房價最高保證，惟近年來重劃區開發已趨飽和，建商興建新案僅能往外圍，而此類地區房價僅約 2~3 字頭，加上過往中壢區房價已長期處於桃園龍頭地位，房價基期較高情況下，區域房價漲勢看似略顯低落。

值得注意的是，觀察桃園各大行政區，以大溪房價漲幅 32.9% 最高，住商不動產大溪三易加盟店店長李香修分析，大溪近年來新案行情站上 3 字頭，若為屋齡 5 年內新案則約 2~3 字頭，近期房價漲勢較高，主因仍是過去房價基期較低，而近年又有不少品牌建商來到埔頂重劃區推案，加上鄰近八德擴大重劃區的房價外溢效應，同時大溪地區可開發腹地稀缺，讓區域新案房價漲勢難擋。