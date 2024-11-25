〈房產〉基隆房市熱度持續升溫 房仲：具三大優勢吸引台北客群

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 09:59

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全台房價飆漲，依據內政部統計，截至今年第二季，全台 21 縣市中，唯獨基隆市的房貸負擔率仍保持在合理範圍內，相比台北市 70.69%，基隆僅有 27.99%，但由內政部不動產資訊平台揭露，目前基隆的平均房價已達每坪 19.91 萬元，相較於 2022 年的每坪 16.83 萬元，短短 3 年時間平均房價就上漲了 18.3%、接近 20%。

中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟，基隆房價基期低，再加上新建案的帶動及建設話題的發酵，近年來基隆的房市熱度持續升溫，房價也跟著水漲船高。

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劉展麟指出，最近幾年基隆的房市的確愈發熱絡，除了在地居民外，還有很多台北外溢客群和到台北工作的基隆年輕人，也紛紛選擇回到基隆置產，這一現象背後，主要受到三大因素的推動。在基隆房價基期低，即使近年房價上漲，但放眼整個大台北地區，唯有基隆還能看到 1 字頭，新建案房價相較於附近的港湖地區一坪能省約 30-50 萬元，而且普遍社區屋齡更年輕，在低房價的驅使下，自然能夠吸引大量的北市外溢買盤。

其次，在基隆的交通方面，基隆開車經國一、國三僅需約 25-40 分鐘就可以抵達台北市，而且在 TPASS 通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密。再者，過去基隆少有建設話題，導致房市表現相對平淡，然而最近幾年市港再生計劃、國家海洋門戶、新興重劃區、基隆捷運、捷運汐東線等利多題材，為基隆房市增添了不少想像空間，預估隨著這些重點項目的落實，基隆房價也有穩健成長的空間。