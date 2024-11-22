〈房產〉爆量供給潮來襲 全台前三季住宅使照量首破10萬戶創19年高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-22 11:38

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由內政部統計資料顯示，今 (2024) 年前三季全台住宅使照量創下 2006 年有統計資料以來新高。房仲業者指出，受惠於前幾年的建商大量推案，今年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來幾年仍是使照高峰，將迎來史上最大交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍示警，在目前房貸緊縮與第七波選擇性信用管制之下，大量的交屋潮湧現恐面臨即將交屋，但貸款成數不如預期的狀況，將出現資金缺口，購屋民眾需自籌更多自備款才能順利交屋。因此，建議潛在交屋者應提前審視自身信用條件、家庭財務規劃，最好準備充足資金，並詢問多家銀行房貸業務諮詢，才能避免資金不足帶來的交屋違約風險。

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陳金萍指出，今年使照量的大增，對比 2019 年以後每年都有逾 10 萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，讓今年新成屋落成、交屋也慢慢步入高峰期，統計今年前三季全台住宅使照量達 10 萬 1788 戶，較去年同期增加 20.6%，創近 19 年來最高，首度突破 10 萬戶大關，交屋潮爆量。

陳金萍指出，進一步觀察歷年前三季全台建照量變化，從 2018 年後住宅建照量就快速增加，2019 至 2024 年的建照量均超過 10 萬戶，其中 2022 年更超過 13 萬戶大量，顯示今年開始陸續進入完工交屋階段，今年前三季使照量已達 10 萬戶，推估全年恐將突破 13 萬戶，龐大交屋潮將湧現。

此外，若對比 2022、2023 年高漲的建照量，依據一般工期推算，預期 2025、2026 年更是邁入歷年完工交屋高峰期，使照量恐再創新高。

以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市與高雄市，今年前三季使照量都超過 1 萬戶。陳金萍表示，觀察今年前三季住宅使照量以台中市的 1 萬 8567 戶最多，其次則是桃園市的 1 萬 6711 戶，而新北市則以 1 萬 4599 戶名列第三。若與 2023 年同期相比，則以台北市量增 97.5% 最多，成長將近一倍，相當驚人。