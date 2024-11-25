愛立信採正文網通設備 完成5G RedCap全球首次商轉測試

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-25 14:39

‌



愛立信與捷克電信業者 CETIN 及 O2 完成全球首次 5G RedCap 商用裝置測試，採用台廠正文 (4906-TW) 與 Four-faith 的產品，成功驗證 RedCap 設備與非 RedCap 設備在同一基地台的整合應用。

本次測試於捷克布拉格進行，將 RedCap 路由器與攝影機連接至愛立信無線系統的 O2 5G 基地台，結果顯示具備高效數據傳輸及省電模式，實現降低能耗並延長裝置壽命的目標。

‌



RedCap 技術作為 5G 輕量版解決方案，主打成本效益及低功耗特性，填補高性能 5G 與 IoT 網路間的市場空缺，特別適用於穿戴式裝置、工業感測器及影像監控等場景，具備省電、成本效益等優勢。