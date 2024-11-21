永豐助攻政大雄鷹 啟動3年贊助合作

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 16:42

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協助學子兼顧學業、適性發展

永豐銀行本周（20 日）宣布與政大雄鷹籃球隊啟動三年贊助合作計畫 1；永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下自 2019 年起贊助政大雄鷹，協助體壇明日之星兼顧學業且適性發展，同時提升國內運動風氣，政大雄鷹亦於今（112 學年度）年大專籃球聯賽（UBA2）寫下連年冠軍的輝煌紀錄；藉由年輕球員追求夢想、奮戰奪冠的精神，亦激勵永豐持續轉型、邁步成長。

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翻轉金融 邀球員推廣青年理財

同時，為實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，永豐銀行表示，與政大雄鷹的贊助合作計畫中，亦邀請球員拍攝多支以青年理財為主軸的影音短片、廣為宣傳，透過幽默風趣的方式，從球員的毅力與專業為起點、傳達投資理財的核心理念：建立良好心態以穩健累積財富。

除支持政大雄鷹外，永豐銀行亦冠名贊助台啤永豐雲豹職業籃球隊，此外也支持台中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，以及贊助斯巴達障礙跑競賽等多元項目，為台灣體育發展貢獻心力。

成果豐碩 蟬連體育推手金質獎