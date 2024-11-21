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今年年終獎金預估平均1.12個月 平均年薪半導體業103.5萬元8連霸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 14:39

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104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄(中)公布《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》結果。（圖：104人力銀行 ）

104 人力銀行《2024 企業年終及 2025 薪酬趨勢大調查》今 (20) 日公布結果，2024 年 99.5% 企業預期會發年終獎金，平均發放 1.12 個月，僅較去年略增 0.04 個月，約多 1.2 天薪資，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近 10 年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。

104 《2024 企業年終及 2025 薪酬趨勢大調查》顯示，2024 年 99.5% 企業預期會發年終獎金，平均發放 1.12 個月，僅較去年略增 0.04 個月，約多 1.2 天薪資。雖然預估 2024 年經濟成長率 3.9% 優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近 10 年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。


各產業年終發放的狀況，104 人力銀行調查指出，金融業 1.88 個月、13 連霸，電腦及消費性電子製造業 1.5 個月、光電及光學製造業 1.37 個月。表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅 0.69 個月最低，教育服務業 0.87 個月、醫療服務業 0.99 個月，多為中小型企業能提供經濟性福利較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。

根據 104 人資學院《2024-2025 台灣地區薪資福利調查報告》顯示，2024 年平均年薪 80.2 萬，半導體 103.5 萬最多 8 連霸，5 大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業佈局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業 4 個為科技相關產業。

年薪總額包含年本薪（平均月本薪乘以 12 個月）、津貼、固定保障年終 / 年中獎金、不固定變動獎金，如績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等。

104 人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，AI 熱潮帶動科技業發展，當企業營收增加，面對缺工留才、攬才持續艱困之際，企業更願意與員工共享獲利，提升從業人員的薪資。

細看各職務薪資，工程職前五大高薪職務：類比 IC 設計工程師平均年薪 176.2 萬、數位 IC 設計工程師 157 萬、IC 佈局工程師 118.3 萬、演算法開發工程師 110.9 萬、資料科學家 110.2 萬。

工程職前五大高薪職務，均與 AI 相關，能否掌握 AI 趨勢，擁有「做 AI 的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。

至於非工程職，前五大高薪職務：受惠於今年上半年房市熱潮，不動產交易員平均年薪 152.1 萬、專利師 110.3 萬、汽車銷售類人員與通路開發人員 104 萬、營建發包人員 102.8 萬。五大職務中，多為業績或績效帶動整體薪資、以及專業技術職。

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104人力銀行高薪 TOP 3年終獎金調查

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