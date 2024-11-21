凱基人壽推微型保險獲金管會肯定 前9月保費達標率150%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-21 18:47

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凱基人壽積極響應政府政策，落實普惠金融與公平待客精神，推動微型保險，讓更多弱勢家庭獲得基本保障，將微型保險安全網及有溫度的關懷擴大延伸，推廣成效備受金管會肯定，榮獲三項殊榮獎項。

根據統計，凱基人壽 2023 年微型保險保費目標達成率 251%、2024 年前 9 月保費目標達成率 150%，皆為業界第一。身心障礙保費方面，去年目標達成率 548%，今年前 9 月目標達成率 315%，亦超額達成。

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凱基人壽自 2014 年起大力推動微型保險，攜手各縣市政府與社福團體三方合作推廣微型保險，受保障人數、保障金額逐年擴大成長。凱基人壽此次榮獲微型保險競賽業務績優獎、保險公司組第二名及身心障礙關懷獎等三獎項殊榮肯定，其中業務績優獎已是連續十年獲獎、身心障礙關懷獎連續五年獲獎，由凱基人壽總經理郭瑜玲代表受獎。

郭瑜玲表示，凱基人壽高度重視公司永續經營能力及社會責任，從誠信治理與普惠關懷二大層面，落實「公平同理，待客如己」的公平待客理念，始終秉持「愛與關懷」以及與社會共好的初心，長期推動微型保險，力求保障金融弱勢族群的財務安全及自身權益，帶來有溫度的保險體驗，無論是一般客戶或是弱勢族群，都能在凱基人壽享有暖心適切、平等無礙的友善服務，實現幸福人生。