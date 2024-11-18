永豐餘百年慶展出永道RFID環保標籤應用 快速讀取計算減碳數字

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 17:50

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永豐餘 (1907-TW) 百年慶，以家的概念做為參觀形式，展覽核心亮點為「永豐餘全循環屋」、Better 展示區，在專人導覽下，參觀者可探索一系列包含食、衣、住、行等永續產品的生活空間，並親自做出永續好選擇。而能快速且正確做出好選擇，靠的是永豐餘投控旗下永道射頻，所生產的環保紙基材 RFID 標籤。

永道射頻是永豐餘投控的重要子公司之一，一直以來持續致力於創新 RFID 解決方案。在永豐餘百年慶會場中，每一位報名參觀全循環屋的貴賓，在報到時都會拿到一張 RFID 紀念明信片，明信片裡會嵌入環保紙基材 RFID 標籤，透過手機燈源去照射，就能看出嵌入於明信片中隱藏的天線設計。

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在參觀全循環屋、Better Choice 展示區時，可以選擇每一個永續產品認同卡，結合 RFID 標籤進入「減碳結帳區」，系統將自動讀取卡片，計算所選擇產品所帶來的綠碳、減碳加總數字，輕鬆體驗 RFID 技術的便利與環保應用，量化個人對環境的貢獻。具體展示 RFID 技術的綠色應用，永道對環保的減塑承諾，實現「每一個小改變，都是一個大步伐」的前膽理念。

作為全球第二大、亞太區域最大的 RFID 標籤領導者，永道在揚州及台北有兩大生產基地，越南新廠也在加速興建，預計三大基地於明年將實現年產能百億枚生產規模。作為業界技術領導者，永道不僅推動萬物互聯的理想，更幫助消費品牌、零售商、物流業者等在零售體驗、物流管理及全球供應鏈優化中提升效率，透過 RFID 標籤技術避免過度生產、減少浪費，全力協助各產業實現永續發展的目標。

為推動永續發展，永道於 2023 年執行首次溫室氣體盤查、於 2024 年發布首本永續報告書，以較法規更為嚴格的時程表，為具體碳減排目標與策略奠定基礎，展現在環境、社會及公司治理 (ESG) 目標上的堅定信念。

在產品創新方面，永道開發無線射頻產品與紙質天線技術，致力於降低能源消耗並減少對傳統塑料的依賴，進一步促進循環經濟，幫助客戶有效追蹤及管理資產，並推動資源回收與再利用。

為降低產品碳排放量，永道持續投入研發，採用供應商最新的晶片技術，這些晶片具備高可讀性及低功耗的特性，提升 RFID 產品在各行業應用的廣度，並有效減少 RFID 產品的碳足跡。

未來，永道將繼續專注於開發環保材料並推動永續治理，攜手供應商打造綠色供應鏈，確保從原材料到生產的每個環節均符合永續發展的原則，進一步邁向智慧永續生活。

永豐餘百周年活動，只要參觀全循環屋、Better Choice 展示區，選出自己的好選擇，就有限量好禮贈送；現場還有寓教於樂的遠哲科學實驗區、信誼親子遊戲區、綠色好療癒餘料花盆 DIY 及健康洗淨體驗互動體驗。此外，還有回頭書市集，假日更邀請藝人表演、美食市集等，歡迎民眾造訪，邀請大家與永豐餘同樂，共同為下一代的未來好生活做出好選擇。