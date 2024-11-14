〈永豐金法說〉「美國優先」帶動國銀赴美潮？永豐銀：視台商需求而定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 17:41

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永豐金 (2890-TW) 今 (14) 日舉行第三季法人說明會，美國大選落幕，全球即將進入川普 2.0 時代，相關政見牽動各產業及金融市場版圖變動，外界關注，若供應鏈再度出現轉移，永豐銀是否考慮擴大布局或增設據點，永豐金總經理朱士廷認為，「美國優先」議題相當值得討論，未來商機可望越來越大；永豐銀總經理莊銘福表示，目前海外策略暫無需要改變之處，會持續觀察，若當地台資企業越來越茁壯，也不排除增設據點。

觀察本國銀行在美國市場布局情形，目前以公股行庫著墨較多，永豐銀行是少數在美國有分行的民營機構，外界關注，在川普主張美國優先之下，為避免被課徵高額關稅，預期台廠可能出現轉移浪潮，永豐是否考慮擴大美國業務範圍或增設分行、辦事處？

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對此，莊銘福說明，永豐洛杉磯分行的設立主要有二大任務，首先，如果有台商前進美國設廠，就會提供跨境服務，其次則是開發客群，承作聯貸案。永豐在當地不能收受存款，只有單純放款業務，業務內容與其他公股行庫沒有太大差異。

隨著台積電 (2330-TW) 前往美國設廠後，確實有一些供應商跟著進駐，不過，當地直接服務的需求還沒有這麼大，大部分資金調度仍由台灣台北總行來負責，如果真的需要當地撥款才會請 LA 分行來協助，目前來看，海外策略尚無需要改變之處，若未來台資企業在美國越來越茁壯，也不排除繼續設點的需求。

朱士廷說明，針對海外設點，所有的金控主要都是有三個考量，第一、設立金融中心，部分領先的銀行確實有這樣做；第二、進駐當地的台商，向客戶提供更多的服務延伸；第三、當地業務需求。他強調，海外設點必須考慮自己的能耐以及客戶的需求。

至於美國分行的獲利情形，莊銘福透露，根據內部調查，獲利狀況應屬於前段班，落在前三名，不過，每家在美國銀的業務性質都很類似，平均每年獲利金額落在 1500 萬美元至 2500 萬美元之間，預期未來美國機會越來越大。朱士廷亦認為，「美國優先」這件事是很值得討論，從川普獲得的選票數大幅領先就能看出，但增設據點要考慮的面向很廣。

在衝刺海外收益，拓展海外布局方面，越南數位發展在當地台資銀行位居領先，預估近三年海外收益 (排除金融交易) 年複合成長率達 22%。永豐銀行今年已宣布併購柬埔寨微型金融機構 Amret，將為拓展東南亞市場增添新動能。

朱士廷表示，連續兩階段的三年策略執行有成，獲利及總資產大躍進，截至今年第三季為止，永豐金控總資產已經突破 3 兆元，距離 2020 年第三季突破 2 兆元，只花了 4 年的時間，資產就成長 1 兆元，而從 2018 年底到今年第三季的總資產年複合成長率達到 12.2%。

永豐銀行業績方面，莊銘福說明，前 9 月稅後純益 144.3 億元，創下歷年同期新高，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易利得皆有成長。稅後純益年成長 13.7%、3 年 CAGR 16.9% 及 5 年 CAGR 12.8%，皆優於其他金控旗下銀行同業合計的成長率。在資本使用效率上，年化 ROA 為 0.72%、年化 ROE 為 10.79%，相較過去幾年都有顯著的提升。逾放比率 0.13%，備抵呆帳覆蓋率 1042%，整體資產品質維持健康水準。