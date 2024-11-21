〈日股盤後〉科技股領跌 日經摔至近一個月新低

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-21 15:19

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由於輝達財報沒驚喜，科技股領跌，日本股市週四 (21 日) 震盪走低，日經 225 指數(NKY) 一度跌破 3 萬 8 關卡，終場下挫 326.17 點或 0.85%，報 38,026.17 點，創近一個月以來最低。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 15.48 點或 0.57%，報 2,682.81 點。

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輝達財測指出，第四季營收料將約達 375 億美元，儘管市場分析師平均預估為 371 億美元，但最高期望值高達 410 億美元。因此輝達盤中股價走低，拖累日本半導體相關股票也出現拋售。

東京威力科創下跌 0.41%，愛德萬測試下跌 1.64%，雷泰光電下跌 0.8%，DISCO 上漲 0.17%。

觀光股逆勢大漲，由於 10 月份訪日外國旅客數大增突破 300 萬人、改寫單月歷史新高紀錄，激勵 AirTrip 飆漲 5.96%，HIS 也勁揚 3.43%。

消息方面，日本首相石破茂預計在本周推出規模 21.9 兆日元（1,400 億美元）的經濟刺激方案，以應對從通膨到薪資提高等一系列挑戰。

該計畫預計 22 日將獲得得內閣核准，石破茂也從南美結束一連串高峰會並返回日本。不過，最新的措施將讓日本承受更沉重的債務壓力。