應對通膨、薪資挑戰 日本將推21.9兆日元刺激計畫

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-21 13:19

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日本首相石破茂預計在本周推出規模 21.9 兆日圓（1,400 億美元）的經濟刺激方案，以應對從通膨到薪資提高等一系列挑戰。

NHK 報導指出，這套計畫包含從一般帳戶提撥 13.9 兆日元支出，整體規模略高於去年的 21.8 兆日元財政支出方案。加上私營部門的支出，整體方案將達到約 39 兆日元。

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該計畫預計 22 日將獲得得內閣核准，石破茂也從南美結束一連串高峰會並返回日本。不過，最新的措施將讓日本承受更沉重的債務壓力。

根據彭博見到的草案，這套經濟刺激方案預定包含為持續的薪資成長提供支撐、向低所得家庭發放現金，以及投資半導體和 AI 領域。

日本政府還表示，将從明年 1 月起恢複對天然氣和電費的補貼，以保護家庭免受大宗商品價格上漲的影響。

石破茂領導的執政聯盟在議會中只占少數席位的情況下，編制一攬子刺激方案和随後的額外預算，是對他推進政策能力的重要考驗。石破政府必須向在野黨妥協，以確保刺激方案能在國會中通過。