貶破156！日本資金加速外流 日元下跌壓力更大了

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-14 14:21

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日元兌美元匯率周四 (14 日) 亞洲盤中貶破 156 日元價位，為 7 月來首見。分析師認為，日本經濟成長趨緩，加上資金也大幅外流，正加重日元貶值的壓力。

許多日元觀察家指出，日本與美國的利差依舊很大，成為日元近來走貶的主因，尤其是川普的政策提案可能導致美國通膨再起，使得 Fed 不會將利率調降降太多。

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此外，進出日本貿易與投資流動，雖然不引人注目，但對日元也具有影響力。日本第 3 季經常帳順差為 8.97 兆日元 (575 億美元)，卻被直接投資與證券投資的流出所抵消。

受交易員平倉日元融資套利交易推動，日元兌美元匯率在 9 月份飆升至 14 個月高點，但此後下跌了約 10%，並在周四跌至​​7 月以來的最低水平。

美國銀行駐東京日元策略主管 Shusuke Yamada 表示，直接投資與證券投資外流正在抵銷經常帳順差，並「限制了日元的潛在漲幅」。

Yamada 提醒，由於日本經常帳順差很大一部分來自主要所得（primary income），並被再度投資於海外，如果只看經常帳餘額很容易失真。