植田暗示對日本央行升息時機持謹慎態度 日元走弱
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 15:10
日本央行總裁植田和男周一 (18 日) 表示，央行下一次政策調整的時間將取決於經濟和物價，他重申了依賴數據的立場，並對何時調整政策保持開放的選擇。
植田周一在日本中部名古屋對當地商界領袖表示：「調整的實際時間將繼續取決於經濟活動和價格的發展，以及未來的金融狀況。」
植田的言論沒有一些市場參與者預期的鷹派，這打擊了日元走勢。日元兌美元匯率下跌 0.5% 至 155.14，基準債券殖利率小幅下跌，隔夜交換交易繼續定價 12 月升息的可能性約為 54%。
植田在演講後接受媒體採訪時，沒有就下個月升息的可能性給出任何明確暗示。當被問及他是否可以說有很好的機會升息時，植田只是重申了他最近的言論。
植田說：「對於 12 月的會議，我們將在評估風險和自 10 月會議以來收集的其他資訊後，做出正確的政策決定，並根據需要調整我們的前景。」
日本央行 7 月升息後市場出現波動，央行承認有必要加強溝通。這引發了人們的猜測，即植田將在採取下一步行動之前，更清楚地傳達日銀的意圖。
索尼金融集團高級外匯分析師 Juntaro Morimoto 表示：「在植田發表演說之前，有人猜測他將發表鷹派評論，因為日元已跌至 150 區間上方。」
植田表示，日本央行將堅持在這一議題上的標準路線，從而走上更高利率的道路。他重申了自己的立場，如果日本央行對經濟活動和物價的展望得以實現，該行將繼續提高政策利率。
瑞銀證券首席日本經濟學家、前日本央行官員 Masamichi Adachi 表示，植田比預期更謹慎，日本央行可能認為距離下次會議還有一個月的時間，現在做出任何決定還為時過早。但這並不意味著 12 月不會升息。植田正在監控各種風險，同時尋找合適的時機。
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