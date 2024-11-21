南韓早期出口數據顯示恢復成長 但川普上任帶來不確定性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-21 14:50

‌



南韓早期貿易數據顯示，11 月出口恢復成長，為貿易依賴型經濟帶來正面訊號，但川普上台後的貿易保護主義政策引發擔憂。

南韓海關周四 (21 日) 公布的數據顯示，11 月前 20 天，貨物出口量年增 5.8%，這一表現相較於 10 月份全月下降 0.2% 的初值，有了顯著改善。

‌



另一方面，南韓整體進口總額小幅下降 1%，貿易順差為 7.98 億美元。

雖然出口成績不差，但經濟學家指出，隨著川普準備重返白宮，並採取一系列保護主義政策，南韓在貿易方面面臨潛在的阻力。

川普在競選期間承諾普遍徵收關稅，而且預計進一步提高費用，特別是針對南韓最大貿易夥伴中國的關稅，此外，在美國設廠所獲得的美方補貼，也面臨被取消的風險。

黯淡的前景促使一些經濟學家減弱了對貿易依賴型南韓經濟的樂觀態度。

彭博經濟研究預測，如果川普全面實施關稅措施，南韓對美國的出口將大幅下降，到 2028 年，南韓對美國的出口將下降 55%。

為支持經濟成長，南韓央行可能會下調基準利率。彭博經濟研究預計，到 2026 年初，南韓央行可能會將基準利率下調五次。

南韓是對美國貿易順差排名前十的國家之一，這使其成為川普的首要目標。政策制定者擔心，川普 1 月份上任後，貿易緊張局勢加劇將削弱出口，並迫使企業花費更多資金來調整供應鏈路線。