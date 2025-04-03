蘋果盤後重挫7%領跌科技股 川普關稅引市場震盪

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-03 06:55

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據《CNBC》，蘋果股票周三 (2 日) 盤後交易重挫 7%，引發科技股全面下跌，因美國總統川普宣布對進口商品加徵 10% 至 49% 的新關稅。

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如果蘋果周四開盤後的跌幅與盤後交易相同，這將是該股自 2020 年 9 月以來最大單日跌幅。

川普周三下午表示，新關稅政策將是美國的「經濟獨立宣言」，宣布對所有進口商品全面課徵 10% 關稅，並針對特定國家提高稅率，其中中國商品關稅調升至 34%、歐洲國家為 20%、日本則為 24%。川普強調，這些稅率是基於各國對美國出口商品的關稅水平所制定。

川普在演講中表示，「我們將強化國內產業基礎，打開外國市場，拆除貿易壁壘，」「最終，國內生產的增加將帶來更強的競爭力，並降低消費者價格。」

川普的關稅政策引發股市普遍下挫。追蹤標普 500 指數的 ETF 下跌 2.8%，追蹤那斯達克 100 指數的 ETF 則跌逾 3%。

演講期間，川普特別提及蘋果、Meta 和輝達在美國的投資計畫。「蘋果將在美國投入 5,000 億美元，他們以前從未在這裡花過這麼多錢，」川普表示，「他們將在這裡建廠。」

那斯達克指數剛經歷 2022 年以來最差單季表現，今年前三個月跌幅達 10%，儘管第二季前兩個交易日上漲。