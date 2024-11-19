〈財報〉沃爾瑪Q3業績超預期 再上修全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-19 21:55

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美國零售巨擘沃爾瑪周二 (19 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 10/31) 財報，由於消費者購物力道強勁，線上和實體店面表現優異，該季營收、獲利雙雙打敗華爾街分析師預期。除此之外，沃爾瑪還第三度上調全年營收財測，看好營運在假日購物季續旺。

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展望未來，沃爾瑪預估 2025 會計年度全年淨營收成長 4.8% 至 5.1%，此前預估為成長 3.75% 至 4.75%；全年經調整後每股獲利估介在 2.42 至 2.47 美元之間，先前預估為 2.35 至 2.43 美元；全年營益增幅估 8.5% 至 9.25%，先前預估為 6.5% 至 8.0%。

圖：沃爾瑪財報

沃爾瑪的財報不只是假日購物季的指標，更是能一窺美國消費者在通膨降溫後的支出計畫。儘管近幾個月美國通膨並沒有太大降溫進展但呈下降趨勢，因此提高消費者購買力。

根據財報，沃爾瑪第三季營收年增 5.5% 至 1,695.9 億美元，高於分析師預估的 1,674.9 億美元，連續第 19 季成長，其中淨營收年增 5.4% 至 1,680 億美元，同店銷售額年增 1.69 個百分點至 5.5%。

獲利方面，該公司第三季營益年增 8.2% 至 67 億美元、淨利報 45.8 億美元，合美股 0.57 美元，遠超去年同期的 4.53 億美元或每股獲利 0.06 美元；經調整後每股獲利年增 13.7% 至 0.58 美元，優於分析師預估的 0.53 美元。

圖：沃爾瑪財報

此外，第三季美國業務同店銷售額 (不含燃料) 年增 5.5%，打敗分析師預期的 3.8%、山姆會員店 (Sam’s Club) 同店銷售額 (不含燃料) 年增 7%，高於分析師預期的 4.1%、沃爾瑪國際同店銷售額 (不含燃料) 年增 8%。

第三季美國業務同店銷售。圖：沃爾瑪財報

第三季沃爾瑪國際同店銷售。圖：沃爾瑪財報

第三季山姆會員店同店銷售。圖：沃爾瑪財報

這家零售商表示，美國消費者對宏觀經濟的不確定性仍保持謹慎態度，在經歷多年通膨和高利率之後，消費者支出開始縮減，尤其不再購買電器、衣服和其他非必需品。

雖然第三季平均交易成長放緩，但客戶在每筆消費金額都在成長推升平均客單價，這種成長很大程度上是由年收入在 10 萬美元以上的高收入家庭推動。

財報顯示，與去年同期相比，顧客造訪沃爾瑪美國商店和網站的次數更多，而且往往消費更多。沃爾瑪美國交易量比去年同期成長 3.1%，平均客單價也比去年同期成長 2.1%。

另外，沃爾瑪第三季美國店商銷售額年增 22%，主要受惠門市自取和送貨服務，而美國 Walmart Connect 廣告及其線上商城也實現營收年增 26% 的成長，會員收入同樣也寫下兩位數的年增幅。

川普關稅措施可能帶來的衝擊

值得注意的是，沃爾瑪表示在選舉和經濟背景等因素變化下，多數客戶仍持續維持假日購物季的消費計畫。

不過卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University, CMU) 泰珀商學院 (Tepper School of Business) 市場行銷學助理教授 Minkyung Kim 表示，川普的勝選可能會一些消費者帶來壓力。

美國全國零售聯盟 (National Retail Federation, NRF) 表示，川普的關稅如果在明年實施，可能會提高服裝、玩具、家具、家電、鞋類和旅遊用品的價格，特別是對中國主要供應商的商品產生影響。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 受訪時表示：「我們已經在關稅環境下生活了 7 年，所以我們對此非常熟悉。不過關稅對顧客來說是通貨膨脹，所以我們希望與供應商討論和我們的自有品牌合作，努力降低價格。」