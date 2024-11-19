〈財報〉新車款助攻需求成長 小鵬汽車Q4交車展望強勁

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-19 20:40

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中國電動車製造商小鵬汽車周二 (19 日) 公布第三季 (截至 9/30) 財報，在新車款的加持下提振銷售，該季虧損優於華爾街分析師預期且連續第四季收窄，同期營收也超出分析師預期。與此同時，隨著新車款推出再加上中國市場逐漸改善，小鵬汽車給出強勁的第四季 (本季) 交車預測。

展望未來，小鵬汽車預估第四季營收介在人民幣 153 億 (以下單位皆同) 至 162 億元之間，優於 LSEG 分析師平均預測的 147.7 億元；本季交車量估成長 45% 至 51%，至 8.7 萬至 9.1 萬輛，遠超分析師預估的約 7.4 萬輛。

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根據財報，小鵬汽車第三季營收年增 18% 至 100.1 億元，略高於 LSEG 分析師預估的 100.04 億元，主要是受到交車量增加以及和福斯汽車 (Volkswagen) 技術合作帶來的收入增加。具體來看，小鵬汽車與福斯汽車合作的服務業務第三季營收年增 91% 至 13 億元。

電動車銷售方面，小鵬第三季交付 46,533 輛電動車，年增 16.3%，打敗華爾街分析師預期。該公司將以強勁的勢頭結束今年，10 月份交付創紀錄的 2.4 萬輛車。不過年銷量仍落後目標，前 10 個月的銷量為 122,478 輛，不到年度目標 28 萬輛的一半。

財報顯示小鵬汽車第三季按非公認會計準則 (Non-GAAP) 計算淨損收窄至 15 億元，優於分析師預估的淨損 16 億元、經調整後每股虧 0.81 元，較去年同期每股虧損 1.61 元大幅收窄；第三季毛利率報 15.3%，是該公司自 2020 年在美國上市以來最高。

小鵬汽車這次能繳出亮眼財報受惠兩大功臣小鵬 MONA M03 和小鵬 P7 + 電動車銷售亮眼，其中 P7 + 推出後的 3 小時內就收到 3.1 萬份不可退款訂單。Jefferies 分析師指出，這意味著該公司開始努力改造其產品線。

此外，小鵬汽車旗下 MONA M03 需求也穩定，在 10 月連續兩個月交付超過 1 萬輛車，而且該款汽車與比亞迪 (01211-HK) 的海鷗 (Seagull) 與海豚 (Dolphin)、價格更高的特斯拉 (TSLA-US)Model 3 競爭，瞄準比亞迪、蔚來汽車 (NIO-US)(09866-HK)、特斯拉的市占。

小鵬汽車執行長何曉鵬周二說：「M03 和 P7 + 的成功推出象徵我們主要產品周期支撐的強勁成長周期的開始。我們的核心競爭力和執行能力已經發生了重大轉變。」

小鵬汽車以其高階軟體驅動的智慧電動車而聞名，最近瞄準中低階市場，希望透過其自動駕駛技術吸引對價格敏感的客戶。