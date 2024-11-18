陸大幅調整出口退稅政策！專家： 引導並加速產能過剩企業退場 為貿易戰做準備

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 10:50

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中國近日針對出口退稅政策進行調整，太陽能與電池等主要出口產品退稅稅率從 13% 降至 9%，鋁材等產品更直接取消，此舉讓部分人士意外，並憂心影響出口和經濟，但專家認為中國是在為下一階段中美與中歐之間的關稅談判做準備。

中國財經專家莫道春秋指出，去年中國製造的電動車、鋰電池和太陽能電池的「新三樣」產品出口額高達 1.06 兆人民幣，年增率近 30%，但基於當下形勢與內外部環境，部分產品調整出口退稅確實也勢在必行，未來大幅降低甚至全取消或許也是外貿領域的大勢所趨。

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中國在改革開放初期為了提高產品價格競爭力、儘快打開外部市場與累積外匯，在退稅政策上給予出口企業極大優惠，一方面有效拉動出口，但也滋生出不少缺乏競爭力和利潤空間，基本上靠退稅生存的產業和企業，例如產能嚴重過剩的太陽能和電池領域，部分企業出口價格明顯虧損，無非是靠退稅生存，這次降低出口退稅稅率，也正是在引導和加速這些產能與企業的出清。

另一個不容忽視的外部因素是近年歐美頻繁對中國發動「貿易戰」，前者其中一個重要說詞就是指控中國政府對出口產品有大幅補貼和退稅，違背市場經濟的基本原則並涉嫌傾銷，構成國際貿易中的「不正當競爭」。

此外，明年 1 月川普上台後，美國對中貿易戰必然升級。中國此時主動降低出口退稅，也是向歐美和世界表明中國遵循市場經濟原則、追求貿易平衡而無意刻意追求「貿易順差」的真誠態度。

這種開放、坦誠的作風或將有利於中美、中歐之間下一階段的關稅談判。因此，從更大和更廣泛意義上來講，降低出口退稅也有利於提升中國作為市場經濟國家的國際形象和外部合作關係，長期來看更能促進中國的出口和經濟成長。