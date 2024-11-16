傳馬斯克旗下xAI新一輪募資高達60億美元 狂掃輝達晶片升級資料中心

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-16 00:50

‌



根據《CNBC》周五 (15 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克旗下的人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 預估下周結束新一輪最高達 60 億美元的融資，讓其估值升至 500 億美元。

據了解，在所籌集的款項中，有 50 億美元預計將來自多個中東國家的主權財富基金，另有 10 億美元來自其他投資者，包括一些可能想重新投資 xAI 的人。

‌



值得注意的是，這筆融資很有可能會用於購買 10 萬片輝達 (NVDA-US) 晶片，用於打造 xAI 在美國田納西州曼非斯 (Memphis) 的資料中心。該資料中心號稱全球最大，除了用於訓練 xAI 的 AI 聊天機器人 Grok，也支援特斯拉 (TSLA-US) 的全自動輔助駕駛系統(FSD)。

先前曾有媒體報導，馬斯克三周前在社群媒體平台 X 發文表示，xAI「很快」將擁有一個囊括 20 萬片輝達 H100 和 H200 GPU 晶片的 AI 訓練系統。

這訓練系統名為「Colossus」，現已擁有超過 10 萬片輝達 H100 GPU，曾被輝達譽為「在創紀錄短的時間內上線的、世界上最大的 GPU 超級電腦」。

不過當時的消息是，xAI 正在洽談新一輪「數十億美元規模」的融資，目標估值是 400 億美元，今年春季該公司剛完成 60 億美元融資且估值為 240 億美元。可見幾周之內，xAI 的估值再度水漲船高，而且飆升了約 100 億美元。

報導還稱，馬斯克上個月才跟投資人商談 xAI 的融資工作且進展飛快，僅向之前支持過 xAI 的投資人開放而且獲得超額認購，所有新股都已經分配給投資者了。知情人士透露，這引發了大家對該公司明年第一季再次融資的猜測，屆時估值可能會漲至 750 億美元。