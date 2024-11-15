美10月零售銷售月升0.4% 略高預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-15 23:33

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美國商務部人口調查與統計局 (Census Bureau) 周五 (15 日) 公布最新數據顯示，10 月零售銷售受到汽車銷量猛增的推動有所成長，而其他類別的銷售也顯示進入假日消費季的成長態勢。

具體來看，10 月未經通膨調整的零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.3%，9 前值自 0.4% 大幅上修至 0.8% 而 8 月份的數據被下修至 - 0.1%。

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10 月未經通膨調整的零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

另外 10 月剔除汽車的零售銷售月增 0.1%，低於市場預期的 0.3%，也不及修正後前值 1.0%；10 月扣除汽車與汽油的零售銷售月增 0.1%，低於市場預期的 0.3%，前值自 0.7% 大幅上修至 1.2%。

報告的 13 個類別中有 8 個類別出現成長，其中電子產品和家電商店類居多，而汽車銷售創下 3 個月來最強勁的成長，而電子商務類成長較為溫和，可能反映亞馬遜 (AMZN-US)Prime Day 期間的折扣以及沃爾瑪(WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 的類似促銷活動。

報告的 13 個類別中有 8 個類別出現成長，其中電子產品和家電商店類居多。(圖：ZeroHedge)

有分析指出，然而通膨仍然頑強，一些零售商已經在考慮提高價格，因預料即將上任的川普將對進口商品徵收更高的關稅。這可能會扭曲未來的零售數據——因為這些數據沒有經過通膨調整，所以上漲可能只是反映了價格上漲，而不是銷售活動增加。

Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「我的觀點是，消費者支出將出現一些放緩，這些數據與我的觀點是一致的，儘管它們肯定遠非災難。」

另有經濟學家認為，收入成長和銀行授信的管道仍在支撐消費者支出，預估今年剩餘時間的支出將受到選舉後信心提振的支撐，但在那之後，消費習慣將繼續與勞動市場狀況密切相關。

零售商的前景充滿挑戰，因為消費者在經歷多年的高物價後，經濟狀況仍然捉襟見肘，迄今為止的預測顯示，消費者在今年的假日購物季購物狀況將比去年有所萎縮。此外，今年感恩節和聖誕節之間購物天數減少的日曆效應預料將對銷售產生負面影響。

經濟學家將密切留意黑色星期五和網購星期一的銷售情況，以了解消費者對假日購物的興趣。沃爾瑪和目標百貨將於下周公布財報，這也將有助於指引市場前景。