美國最終敲定台積電66億美元補助 資金今年到位

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 19:47

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美國商務部周五 (15 日) 最終敲定向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 亞利桑那州廠提供 66 億美元政府補貼，今年將拿到至少 10 億美元的資金，因為已經達到一些基本要求，除此之外美國政府還向台積電提供約 50 億美元的擬議貸款。

雖然補助金額在今年早些時候已經公布，但這筆交易現在具有法力約束力，為第一個在《晶片法案》(CHIPS and Science Act) 中進行到補助階段的案子。

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美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，與台積電達成最終協議能保證頂尖半導體製造業將回到美國，把基本能力帶進美國國內。

據了解，未來幾周還會有更補助案完成，鞏固美國幾十年來最大的產業政策之一，也是即將卸任的拜登政府象徵性的立法。

根據台積電的案子，美國政府的補助將用於協助該公司在亞利桑那州興建三座晶圓廠，若達到更多目標，聯邦政府將釋出更多資金。美國商務部表示，這項計畫是有史以來一家公司在一個新地點進行的最大一筆外國直接投資。

不過，美國官員也面臨越來越大的壓力，根據《哥倫布郵訊報》(Columbus Dispatch)，俄亥俄州、新墨西哥州、奧勒岡州和紐約州這四個州的商業團體近期致函給拜登政府，要求敲定案子並立刻給出補貼。