〈美股早盤〉降息希望被Fed主席鮑爾潑冷水 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-15 22:45

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美股主要指數周五 (15 日) 開低，先前聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示不急著降息，推高美債殖利率並打壓對利率敏感的股票。

截稿前，道瓊工業指數跌近 190 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 260 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.8%。

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Fed 主席鮑爾日前暗示不急著降息後，全球股市走跌，與此同時川普的內閣組成讓市場感到不安。美股開盤前主要指數期貨連續第二天走跌，那斯達克 100 指數下跌 0.9%。

隨著對川普領導下企業成長的一些樂觀情緒消退，標普 500 指數目前已失去了美國總統大選後從低谷到峰值漲幅的大約三分之一。投資人也意識到，利率下降的速度不會像預期的那麼快，最近的數據顯示，通膨壓力仍然很高，鮑爾證實 Fed 可能會慢慢鬆綁貨幣政策。

Julius Baer Group Ltd. 股票策略主管 Mathieu Racheter 表示，股市似乎正在適應新的降息軌跡，但這似乎不會改變遊戲規則，一些有爭議的內閣公告顯然無助於市場。

鮑爾的言論讓 12 月降息的幾率從一天前的約 80% 降至不到 60%；對利率敏感的兩年期公債殖利率繼前一交易日大漲後持穩。

然而，長期利率較高的觀點對美元是有利的。美元仍低於周四觸及的兩年高位，但預估將連續第七周上漲。隨著美國公布零售銷售數據以及多位 Fed 官員將發表講話，未來利率路徑可能在周五晚些時候變得更加清晰。

另一項所謂的「川普交易」——比特幣漲勢似乎也熄火。本周早些時候，由於希望美國新政府推出對加密貨幣友善的政策，比特幣達到創紀錄的 9.3 萬美元。

CMC Markets 首席市場分析師 Jochen Stanzl 表示：「很多好消息已經被比特幣消化了。市場現在需要的是川普政府採取具體的政治措施。否則，就像許多美國股市一樣，這種『川普交易』也早該冷靜下來了。」

截至台北時間周五（15 日）22 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 早盤股價下跌 0.42%，至每股 187.70 美元

美國商務部周五最終敲定向台積電 (2330-TW) 亞利桑那州廠提供 66 億美元政府補貼，今年將拿到至少 10 億美元的資金，因為已經達到一些基本要求，除此之外美國政府還向台積電提供約 50 億美元的擬議貸款。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 2.94%，至每股 87.92 美元

中國科技巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 周五公布上季營收低於分析師預期，受到中國經濟不確定性削弱消費者支出，給這家公司國內業務帶來壓力。不過該公司上季每股獲利報人民幣 15.06 元，優於分析師預期的人民幣 14.88 元，提振盤前美股 ADR 漲逾 3%。

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價上漲 1.64%，至每股 443.12 美元

達美樂披薩周五盤前股價漲逾 6%。先前「股神」巴菲特執掌的波克夏日前披露今年第三季建立新建倉，分別買進達美樂披薩 (Domino`s Pizza) 以及游泳池休閒產品批發商 Pool Corp 的股份。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 10 月零售銷售年增率報 2.85%，前值 1.98%

美國 10 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 1.0%

美國 10 月工業生產月增率報 - 0.3%，預期 - 0.3%，前值 - 0.5%

華爾街分析：

由 Michael Hartnett 領銜的美國銀行策略師團隊引用 EPFR Global 的數據指出，在截至 11 月 13 日的一周內，美國股票基金吸引了 558 億美元的資金流入，創 3 月以來最大周度資金流入。加密貨幣基金市場也創紀錄新高。同期加密貨幣基金獲得創紀錄的 60 億美元資金，顯示出投資者對於風險資產的濃厚興趣。