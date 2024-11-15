〈財報〉AI業務快速成長助攻 阿里巴巴上季獲利超預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-15 22:01

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中國電商巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 周五 (15 日)2025 會計年度第二季(截至 9/30) 財報，儘管中國經濟影響消費者支出疲軟，該季營收不及分析師預期，但受惠人工智慧 (AI) 業務繼續快速成長，該季淨利表現優於預期，消息提振周五美股 ADR 一度大漲逾 3%。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 周五盤前 ADR 上漲 1.160%，每股暫報 91.63 美元。

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根據財報，阿里巴巴第二季營收年增 5% 至人民幣 2,365.03 億元 (以下單位皆同)，低於分析師預期的 2,394.3 億元、淨利年增 63% 至 435.47 億元，合每股獲利 18.17 元，經調整後美股獲利報 15.06 元，高於分析師預估的 14.82 元。

阿里巴巴淘寶和天貓電商第二季營收年增 1.4% 至 989.9 億元，低於分析師預估 1,043.4 元，不過包括 Lazada 和全球速賣通 (AliExpress) 在內的國際業務營收在第二營收年增 29% 至 316.7 億元，增速再次超越其他部門。

此外，今年雙十一期間，淘寶天貓商品交易總額 (GMV) 實現強勁成長，買家數量創歷史新高，全周期有 589 個品牌成交額破億，刷新歷史紀錄。

值得注意的是，第二季雲端運算部門營收加速成長至 7%，報 296.1 億元。不只如此，AI 相關產品收入已經連續第五季實現 3 位數年增幅，這些成績表明阿里巴巴開始奪回被中國同行搶走的市占。

分析指出，阿里巴巴第二季中國電商業務營收僅勉強成長 1%、整體營收成長約 5%，反映出消費者信心低迷困擾其核心業務。儘管如此，阿里巴巴電商業務的成長仍鼓舞投資人，該公司在執行長吳泳銘的帶領下進行一年多轉虧為盈的努力。