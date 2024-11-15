拜登趕在川普上任前宣布 敲定台積電獲66億美元補助

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-15 19:58

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拜登政府今 (15) 日宣佈，美國商務部將根據晶片法案提供台積電 (2330-TW)(TSM-US) 亞利桑那子公司 (TSMC Arizona) 高達 66 億美元的直接補助，相當於新台幣 2143 億元，用於支援台積電在亞利桑那州興建先進製程晶圓廠的計劃，總投資額超過 650 億美元，會根據專案完成進度提供補助。

拜登說，兩年前簽署晶片與科學法案後，他就訪問亞利桑那州並宣佈台積電承諾在美國投資，創造美國就業機會，並強化美國供應鏈，而美國曾是半導體發源地，製造世界上近 40% 的晶片，但現在僅製造近 10%，且沒有製造最先進的晶片。

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拜登上任後也決定改變該狀況，透過推動法案，推動近 4500 億美元的半導體投資，創造了超過 12 萬 5,000 個新的營建和製造業工作機會，並引進關鍵技術，加強美國的國家和經濟安全。

拜登說，今日與台積電達成的最終協定，將刺激高達 650 億美元的投資，用於在亞利桑那州建置三個最先進的廠區，並在十年內創造數以萬計的就業機會，更是美國有史以來最大的外國直接投資 (Greenfield)。

拜登強調，台積電首座工廠將在明年初開始全面啟用，意味幾十年來美國將首次生產最先進的晶圓，囊括智慧型手機、自動駕駛汽車與 AI 等應用，補助台積電也是兩黨推動晶片法案最關鍵的里程碑之一。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 說，拜登政府對台積電亞利桑那州的投資是美國創新和製造的一個轉捩點，將加強美國的經濟和國家安全，在亞利桑那州生產的先進晶片是美國在 21 世紀技術和經濟領導地位的基礎，同時也創造數千個工作機會。

商務部補充，台積電亞利桑那州三家晶圓廠滿載生產後，預計將生產數千萬個先進製程邏輯晶片，提供給 5G/6G 智慧型手機、自駕車、高效能運算和 AI 應用等產品。

台積電亞利桑那州首座工廠初期產量與台灣相似的工廠相當，當中技術也包括 A16，是世界上最先進的半導體技術之一，是大型資料中心 CPU 和用於機器學習的 GPU 的支柱，預計此次投資將創造約 6,000 個製造業工作和超過 20,000 個營建工作。