〈陸股盤後〉滬指連二黑 創業板指連兩天跌逾3% AI應用族群逆勢揚
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 16:10
中國 A 股三大指數周五 (15 日) 走跌，連續第二個交易日收黑，創業板指更連兩天跌幅超過 3%，AI 應用族群則逆勢走強。
滬指 (SSEC) 周五收跌 1.45% 至 3330.73 點，深證成指 (SZI) 跌 2.62% 至 10748.97 點，創業板指跌 3.91% 至 2243.62 點，滬深兩市全天成交額 1.83 兆元，較前一交易日減少 120 億元，逾 4300 檔個股下跌，逾 20 檔個股跌停。
盤面上看，半導體、地產、券商、保險、醫藥、零售、農業等板塊走低，多檔權重股大跌，同花順跌近 15%，東方財富跌近 6%，半導體族群全線回檔，上海貝嶺跌停，拓荊科技、新相微跌超 10%，中微公司、燕東微跌超 9%。
AI 應用方向則逆市爆發，福石控股、天娛數科、金財互聯、中科金財等漲停，中字頭股票表現也相當活躍，中國出版漲停。
中金公司研報認為，短期內市場整體的走勢以震盪為主，中長期存在機會，但幅度多大，可能取決於宏觀經濟政策的力度和企業盈利的改善情況。
東莞證券也指出，考量到房市在各大政策的持續推動下，維持止跌迴穩的向好態勢，預期市場短期的震盪休整，不改中長期震盪偏樂觀格局。在類股選擇上，建議專注於銀行、電腦、家電、半導體等板塊。
華安證券則表示，在前期已經累積巨大漲幅的情況下，市場將進入到一段短暫的獲利了結、情緒降溫的冷靜過程中。短期市場可能進入冷靜期，但冷靜不等於冷卻，從中期維度來看，市場仍有三大支撐力道，一是前期政策效力逐步顯現，二是宏觀政策持續落實發力，第三是市場對明年經濟情勢和宏觀政策力度的預期有望逐步抬高。市場重新上漲的契機重點在於宏觀政策預期改善。
此外，在近期市場交投火熱、個人投資者情緒熱烈、部分族群過熱情況下，監管發出了比較明確的降溫訊號。
根據《21 世紀經濟報道》昨日報導，監管部門、相關平台及證券投資諮詢機構等各方近日均開始對財經直播及短影音內容進行整頓。目前已有不少大 V 帳號因「非法薦股」被封禁，同時監理機關明確嚴禁直播薦股，要求進一步規範證券投資顧問機構自媒體營運管理，加強自查自糾。
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