〈陸股盤後〉滬指連二黑 創業板指連兩天跌逾3% AI應用族群逆勢揚

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 16:10

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中國 A 股三大指數周五 (15 日) 走跌，連續第二個交易日收黑，創業板指更連兩天跌幅超過 3%，AI 應用族群則逆勢走強。

滬指 (SSEC) 周五收跌 1.45% 至 3330.73 點，深證成指 (SZI) 跌 2.62% 至 10748.97 點，創業板指跌 3.91% 至 2243.62 點，滬深兩市全天成交額 1.83 兆元，較前一交易日減少 120 億元，逾 4300 檔個股下跌，逾 20 檔個股跌停。

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盤面上看，半導體、地產、券商、保險、醫藥、零售、農業等板塊走低，多檔權重股大跌，同花順跌近 15%，東方財富跌近 6%，半導體族群全線回檔，上海貝嶺跌停，拓荊科技、新相微跌超 10%，中微公司、燕東微跌超 9%。

AI 應用方向則逆市爆發，福石控股、天娛數科、金財互聯、中科金財等漲停，中字頭股票表現也相當活躍，中國出版漲停。

中金公司研報認為，短期內市場整體的走勢以震盪為主，中長期存在機會，但幅度多大，可能取決於宏觀經濟政策的力度和企業盈利的改善情況。

東莞證券也指出，考量到房市在各大政策的持續推動下，維持止跌迴穩的向好態勢，預期市場短期的震盪休整，不改中長期震盪偏樂觀格局。在類股選擇上，建議專注於銀行、電腦、家電、半導體等板塊。

華安證券則表示，在前期已經累積巨大漲幅的情況下，市場將進入到一段短暫的獲利了結、情緒降溫的冷靜過程中。短期市場可能進入冷靜期，但冷靜不等於冷卻，從中期維度來看，市場仍有三大支撐力道，一是前期政策效力逐步顯現，二是宏觀政策持續落實發力，第三是市場對明年經濟情勢和宏觀政策力度的預期有望逐步抬高。市場重新上漲的契機重點在於宏觀政策預期改善。

此外，在近期市場交投火熱、個人投資者情緒熱烈、部分族群過熱情況下，監管發出了比較明確的降溫訊號。