遠超預期！騰訊Q3穩定成長 陸媒：延續收入遜預期、利潤超預期格局不變

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-15 11:06

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中國互聯網巨頭騰訊 (00700-HK)周三 (13 日) 公佈今年第三季財報，收入年增 8% 至人民幣 1671.93 億元，繼續保持穩健成長的同時，利潤增速甚至跑贏收入，毛利亦年增 16% 至 888.28 億元，Non-IFRS 營業獲利年增 19% 至 612.74 億元，歸母凈利年增 33% 至 598.13 億元，遠高於市場預期。

《36 氪》報導，騰訊第三季財報延續收入低於預期、利潤遠超市場預期格局，本質上反映的是騰訊在逆週期中通過自身內生成長能力，實現高品質成長與經營效率的持續提升。

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以業務劃分來看，受逆周期影響比較大的金科與企服整體保持穩健成長，尤其是在支付服務收入下滑的情況下，獲利能力更強的企服業務之收入成長，不僅對整個分部的業績起到一定的支撐作用，並且帶動了分部毛利率整體上升。

騰訊第三季金融科技與企服業務分部收入年增 2% 至人民幣 531 億元，比去年業務分部平均 15% 的增速水準大幅放緩，主要受到當下宏觀經濟的影響，特別是金科方面，消費疲軟導致作為其配套的支付服務收入在第三季出現下滑。

至於行銷服務業務，騰訊第三季收入年增 17% 至人民幣 300 億元，該季廣告業務的收入成長主要由視頻號、小程式和微信搜一搜廣告收入共同拉動，巴黎奧運會相關的品牌廣告收入對分部收入的增長亦有小幅貢獻

整體上，騰訊行銷服務業務受益於由技術驅動的內生成增長，明顯抵消逆周期的影響，其中大語言模型、機器學習平台等高科技平台的應用，不僅提升經營效率，同時技術優勢凸顯，加入騰訊的管道優勢，最終實現遠超廣告行業大盤的增長。

遊戲業務延續了第二季以來的強成長動能，核心是新遊戲 / 次新遊戲的放量增長。從收入結構來看，國內遊戲第三季收入年增 14% 至 373 億元，收入再次刷新近年來新高。國際遊戲收入 145 億元，按固定匯率計算的年增率為 11%，社群媒體收入 309 億元，年增率 4%。

費用方面，第三季騰訊費用支出有一定的增長，這與目前遊戲、廣告等核心業務的擴張有關。關於業務擴張的合理性，遊戲業務同時受到經濟週期與產品週期的影響，騰訊目前的產品週期正處於相對有利的位置，所以在逆週期中適當的擴張是順應業務發展的需要。

騰訊廣告業務的技術與管道優勢，使該公司具備一定逆周期擴張的能力。從更宏觀角度來看，目前中國正處於新一輪寬鬆週期中，市場對經濟觸底反彈的預期頗高，因此騰訊目前的業務擴張在一定程度上也是順應經濟周期的節奏。

估值方面，騰訊從風格來看作為典型的大市值消費科技股，兼具價值與成長，其核心業務遊戲與廣告高成長性的背後，反映的是具備一定穿越週期的能力。

在 9 月中到 10 月初港股一輪漲勢中，騰訊亦跟隨暴漲，但由於市值大，彈性略輸於同期眾多小型股，但之後大盤拉回又贏得不少估值彈性，強化了短期的安全邊際。