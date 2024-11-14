〈美股早盤〉主要指數小幅走低 市場聚焦Fed主席鮑爾談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 22:45

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美股主要指數周四 (14 日) 小幅走低，繼昨日 10 月消費物價指數 (CPI) 增速符合預期增添聯準會 (Fed) 在 12 月降息的信心後，周四公布的生產者物價指數 (PPI) 也大致符合預期，再次鞏固市場降息期望。與此同時，Fed 主席鮑爾將於稍晚發表談話，市場屏息以待。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.6%。

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美股開盤前主要指數期貨走穩，稍早公布的 10 月 PPI 增速大致符合預期，投資人就 12 月降息的可能展開辯論。數據公布後，標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨回吐溫和漲幅、美國公債殖利率走揚。有跡象顯示，美國大選後的股市漲勢開始停歇。

投資人正試圖在通膨緩解和利率下降的前景與川普在稅收和關稅方面實施強硬承諾的可能性之間取得平衡，這可能會在明年重新引發物價上漲。共和黨在大選中大獲全勝的確認表明，川普在政策上有更多的政策迴旋餘地。

Amundi 高級多資產投資組合經理 Amelie Derambure 表示：「市場預期川普的政策將有利於市場和成長，將影響更高的通膨，但不會影響很大，放鬆管制將對某些產業有利。我們的假設是，川普很好，很溫和，不會對市場造成太大的負面影響。」

貨幣政策方面，幾位 Fed 官員日前重申，在 2% 通膨目標仍難以實現的情況下，他們對需要把利率下調到何種程度深感不確定。目前貨幣市場預估 12 月將降息 1 碼 (25 個基點)，不過多位決策者敦促採取謹慎態度。

值得注意的是，Fed 主席鮑爾將於台灣時間周五 (15 日) 凌晨四點發表談話，可能會對近期經濟數據發表看法，市場聚焦鮑爾的談話是否會釋出更多未來利率路徑的蛛絲馬跡。

截至台北時間周四（14 日）22 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 5.28%，至每股 708.96 美元

全球半導體製造設備巨擘艾司摩爾 (ASML) 周四在投資者日上重申其長期營運成長展望，預估到 2030 年，全球半導體銷售將超過 1 兆美元，2025 年至 2030 年的年複合成長率約為 9%。

與此同時，該公司維持到 2030 年銷售額將達到 440 億至 600 億歐元的目標不變，屆時毛利率約為 56% 至 60%；未來五年，銷售額成長率平均為 8% 至 14%，並且承諾增加配息和股票回購。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價上漲 10.56%，至每股 113.56 美元

迪士尼周四美股盤前公布的第四季財報略優於分析師預期，串流媒體成長幫助推動了其娛樂部門的發展。根據 LSEG 的數據，該季調整後每股盈餘報 1.14 美元，高於預期的 1.10 美元；營收報 225.7 億美元，高於預期的 224.5 億美元。

京東 (JD-US) 早盤股價下跌 2.86%，至每股 34.67 美元

中國電商巨擘京東 (JD.com) 周四 公布第三季財報，由於全球第二大經濟體持續放緩迫使消費者摀緊錢包，該季營收低於華爾街分析師預期。根據財報，京東第三季 (截至 9/30) 營收年增 5.1% 至人民幣 2,604 億元 (以下單位皆同)，低於 LSEG 分析師預估的 2,614.5 億美元；淨利年增 47.8% 至 117 億元。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.3%，前值 1.9%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 3.1%，預期 3.0%，前值 2.9%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 22.4 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 187.3 萬，預期 188 萬，前值 188.4 萬

華爾街分析：

Brown Brothers Harriman 分析師表示，由於川普可能擁有執行其議程所需的資金，未來降息的空間可能有限。美元本月迄今已升值逾 2%，因美國下一屆政府有望推出促進經濟成長的政策，與此同時 Fed 可能減少降息次數。