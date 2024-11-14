〈能源盤後〉市場權衡川普政府能源需求、產量等前景 油價觸及2周低點後反彈

鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 06:26

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原油期貨周三 (13 日) 收高，交易員權衡未來政府在川府領導下的能源需求、美國生產以及石油和天然氣鑽探商的前景。

由於 OPEC + 等主要石油生產國下調全球需求成長預期，石油市場早盤走疲，WTI 原油和 Brent 原油一度觸及兩周來最低水準，但隨後走勢已擺脫早盤疲軟狀態。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 31 美分或 0.5%，收每桶 68.43 美元，盤中低點處及 66.94 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 39 美分或 0.5%，收每桶 72.28 美元。

FactSet 數據顯示，Brent 原油和 WTI 原油盤中均觸及近月期貨自 10 月底以來的最低點。

12 月交割汽油期貨價格上漲不到 0.1%，收每加侖 1.97 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.22 美元。

12 月交割天然氣價格上漲 2.6%，收每百萬 Btu 2.98 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，儘管華府換人當家「對美國生產商來說是一種緩刑，但指望石油產量立即飆升是愚蠢的」。川普鼓吹「探鑽再探鑽」的政策「肯定會取得成果，但效果要幾個月才能顯現」。

Raj 指出，美國石油產量持續攀升，不斷創新峰值，但「前進的道路並不是在公園裡散步」，由於鑽探成本極高，需求前景不明朗，鑽探商紛紛撤出，目前石油產量僅比去年同期高出 2% 至 3%。

儘管如此，由於需求前景低迷，石油市場情緒仍然「悲觀」，因為市場殷切期待中國帶來的提振力尚未實現。

同時，摩根士丹利分析師報告指出，川普勝選讓交易員評估潛在的看漲和看跌事態發展。

川普全面徵收關稅的計畫若實施，恐削弱全球經濟成長，損害需求。同時，恢復對伊朗施加最大壓力將影響原油供應。分析師表示，這使得 12 月 1 日的 OPEC+ 部長會議成為主要焦點。

屆時 OPEC + 將討論 2025 年原油預計出現過剩的問題。OPEC + 原本預計 12 月 1 日起逐步撤除 220 萬桶 / 日的自願減產措施，但如今已宣布再延後一個月才撤除。

摩根士丹利分析師預計，OPEC+ 產量協議將大致保持不變，但 2025 年市場仍將出現相當大的過剩。

「目前，我們估計庫存水準夠低，足以維持 Brent 原油現貨些微溢價 (淺逆價差)，支撐價格約偏低的 70 多美元。然而，隨著 2025 年庫存增加，這恐導致價格下降。」(逆價差意味期貨價低於現貨價，即現貨溢價。)

OPEC 周二發布月報，下調對今明兩年全球石油需求成長的預測，因今年前三季的預測數據更新後有「小幅調整」。OPEC 維持對中國 2024 年經濟成長的預測不變，但上調對其 2025 年的預測。

美國能源資訊局 (EIA) 周三發布報告，下調對 2025 年 WTI 原油和 Brent 原油價格的預測，理由是預計全球石油產量將從明年第二季開始攀升。

因周一是美國退伍軍人節假期，EIA 石油供應報告延後一日至周四發布。