市場對未來1年油價悲觀 分析師甚至看向40美元 接近腰斬

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-13 19:50

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市場觀察家表示，如果聯盟 OPEC + 解除現有的減產措施，油價可能會大幅下跌，他們預測未來一年原油價格一路下挫，甚至看向每桶 30-40 美元。

石油價格報告機構 OPIS 的全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，人們對 2025 年油價的擔憂，應該是自「阿拉伯之春」以來多年之最，如果 OPEC 解散並且沒有達成任何真正的協議來控制產量，油價可能會跌至每桶 30 或 40 美元。

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跌至每桶 40 美元，意味著當前原油價格將下跌約 40%，目前全球基準布蘭特原油價格約為每桶 72 美元，而美國 WTI 中質原油期貨價格約為每桶 68 美元。

Henning 歐亞集團能源、氣候和資源主管 Henning Gloystein 指出，如果 OPEC+ 在不考慮需求的情況下放鬆減產，這將「實際上相當於一場爭奪市場份額的價格戰，可能導致油價跌至新冠疫情以來的最低點」。

然而，分析師表示，與全面、立即解散相比，OPEC 更有可能選擇明年初逐步解散。

過去一段期間，為維持油價，OPEC 在維持自願減產方面一直遵守紀律，甚至延長了減產期限。

第二季和第三季實施的每日 220 萬桶減產計畫，原定於 9 月底到期，但 OPEC + 將開始逐步縮減每天 220 萬桶的自願減產計畫推遲了兩個月，以遏止油價下滑。本月初，OPEC + 再次決定將計畫的石油增產再延後 1 個月至 12 月底。

全球第二大經濟體和主要原油進口國中國的需求復甦緩慢，讓油價承壓。 OPEC 在周二 (12 日) 發布的月度報告中，將 2025 年全球石油需求成長預測，從 160 萬桶 / 日下調至 150 萬桶 / 日。